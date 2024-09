Fajon na zasedanju koalicije proti IS opozorila na nadaljevanje grožnje

Skrajna skupina Islamska država (IS) še vedno predstavlja grožnjo mednarodnemu miru in stabilnosti, je na današnjem zasedanju globalne koalicije proti IS v Washingtonu poudarila ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Koalicija, ki deluje že desetletje, zajema 87 držav.

Še posebej zaskrbljujoča je krepitev IS v Afriki in osrednji Aziji, je dejala Tanja Fajon in omenila slovenski prispevek k stabilizaciji Iraka in severovzhodne Sirije s financiranjem projektov razminiranja in vzpostavljanja osnovnih življenjskih pogojev.

"Za projekte, ki jih izvaja ITF ustanova za človekovo varnost, smo namenili skoraj pol milijona evrov. Z veseljem napovedujem, da bo Slovenija vlaganja v stabilnost na teh območjih nadaljevala in jih v letu 2025 še povečala," je dodala Fajon, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Udeleženci zasedanja so med drugim poudarili nujnost prilagajanja novim izzivom boja proti IS, zlasti ko gre za preprečevanje financiranja in propagande. Izrazili so podporo iraški vladi pri izvajanju reform, podprli skupne napore koalicije v Siriji in Iraku na ozemljih, ki so bila nekoč pod nadzorom IS, in poudarili pomen sodnega pregona storilcev kaznivih dejanj terorizma ter učinkovite ponovne integracije razseljenih civilistov iz taborišč v severovzhodni Siriji.

Vse to vsebuje tudi skupna izjava ministrov, ki bo sprejeta na koncu zasedanja, in države se z njo zavezujejo k nadaljevanju usklajenega ukrepanja proti IS.

Blinken: Delo še ni končano

Gostitelj zasedanja ameriški državni sekretar Antony Blinken je dejal, da je koalicija z 12 uvodnih držav narasla na 87, leta 2017 so uničili zadnje oporišče IS v Iraku, leta 2019 pa so naredili enako v Siriji. V zadnjih petih letih je koalicija porabila več milijard dolarjev za obnovo območij, ki so bila pod nadzorom IS.

Opozoril je, da delo ni končano, ker se skuša IS ponovno vzpostaviti na Bližnjem vzhodu in napreduje v Aziji in Afriki. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je utrjevanje varnosti in stabilnosti v Iraku in Siriji nujno bolj kot kadarkoli doslej, je dejal.

Napovedal je, da se bo ameriška vojaška operacija proti IS v Iraku, ki se je začela 2014, prenehala septembra 2025, v Siriji in drugje pa nameravajo Američani ohranjati svojo vojaško prisotnost dokler bo to potrebno.

Izpostavil je pomen vrnitve beguncev in razseljenih oseb na območja, ki so bila nekoč pod nadzorom IS, in dejal, da 43.000 razseljenih iz 60 držav živi na severovzhodu Sirije. Okrog 9.000 nekdanjih borcev IS pa je še vedno zaprtih po raznih taboriščih v Siriji.

V Afriki so ZDA, Italija in Maroko leta 2021 znotraj koalicije proti IS ustanovile Fokusno skupino za Afriko, v Aziji pa IS predstavlja izziv zaradi propagande in spletnega novačenja.

Blinken je napovedal, da bodo ZDA za boj proti IS v Afriki in Aziji zagotovile dodatnih 148 milijonov dolarjev ter 168 milijonov za projekte stabilizacije Iraka in Sirije, kjer namerava ameriška vlada nameniti še 535 milijonov dolarjev humanitarne pomoči.