Na sodišču zaslišali 101-letno partizanko

Njen odvetnik Ante Nobilo je poudaril, da postopek po kazenskem pravu ni utemeljen, saj je od zločina minilo 80 let in se lahko domneva, da morebitni storilci niso več živi. Izpostavil je tudi, da je bila Andrijić takrat stara okoli 20 let in da je kot bolničarka skrbela za ranjence.

Zadnja partizanka

Andrijić je po poročanju medijev zadnja partizanka iz bitke na Sutjeski, ene ključnih ofenziv proti partizanom na območju nekdanje Jugoslavije med drugo svetovno vojno. Pod lupo pravosodnih organov se je znašla, potem ko je kot gostja na inavguraciji hrvaškega predsednika Zorana Milanovića govorila o bojih v Širokem Brijegu, v katerih je bilo v začetku leta 1945 ubitih 12 frančiškanov.

Tožilstvo se s primerom ukvarja že dve desetletji

Sporna je bila njena izjava, da Široki Brijeg "ni padel", dokler ni padla cerkev in dokler duhovniki iz nje niso nehali streljati. "Bila je noč, to sem videla na lastne oči. To so bili duhovniki, ki so imeli brzostrelko," poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

S tem primerom se županijsko državno odvetništvo v Splitu ukvarja že 20 let, v okviru preiskave pa so opravili tudi izkop posmrtnih ostankov na območju hrvaškega kraja Zagvozd.