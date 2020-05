New York odpira državne plaže, Kitajska prvič brez novih okužb

V ZDA so do petka zvečer, ko se je začel daljši praznični konec tedna, potrdili skupno 1,6 milijona okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo 96 tisoč ljudi. V državi bo v ponedeljek dan spomina na padle vojake, kar je v ZDA tudi uradni začetek poletne kopalne sezone, ki bo letos povsem v znamenju novega koronavirusa. Medtem iz Kitajske prihajajo spodbudne novice. Prvič, odkar od januarja objavljajo podatke o okužbah z novim koronavirusom, niso zabeležili nobene nove okužbe.

Svarila pred prazničnim podaljšanim koncem tedna

Koordinatorka delovne skupine Bele hiše za boj proti novemu koronavirusu Deborah Birx je Američanom priporočila, naj se imajo ob podaljšanem koncu tedna lepo in naj ne pozabijo na družbeno distanciranje. Priporočila je določene športe, kot je tenis, odsvetovala pa skupinske športe ter podala še nekaj drugih nasvetov, piše STA.

Birxova je prebivalce prestolnice Washington tudi seznanila z novico, da so rekorderji po številu okuženih na prebivalca, prestolnici pa glede na ta kriterij sledijo še Baltimore, Chicago in Minneapolis. V omenjenih mestih okužbe tudi najhitreje naraščajo.

V New Yorku se stvari obračajo na bolje

V pandemiji najbolj prizadeti zvezni državi ZDA New York se stvari že več kot teden dni obračajo na bolje. Doslej se je okužilo 358 tisoč ljudi, umrlo pa 28.853, medtem ko je v četrtek umrlo le 109 ljudi. Na vrhuncu pandemije sredi aprila je umrlo po 800 ljudi na dan. Novih hospitalizacij je bilo v četrtek le 225. Za covidom-19 se trenutno v državi New York zdravi še 4844 ljudi.

Guverner Andrew Cuomo je odredil odprtje državnih plaž, čeprav z omejenimi kapacitetami. Odpirajo jih tudi lokalne skupnosti na Long Islandu, a le za lokalno prebivalstvo in ne za prebivalce mesta New York. Newyorčane zavračajo na plažah tudi v New Jerseyju. Newyorški župan Bill DeBlasio pa namerava tudi "igrati kopalnega mojstra" in grozi, da bodo vsakega plavalca na mestnih plažah potegnili iz vode.

Oblasti Američane svarijo, naj ob podaljšanem prazničnem vikendu ne pozabijo na družbeno distanciranje. Foto: Reuters

DeBlasio namerava mestne plaže uradno zapreti med praznikom in kasneje tudi za nedoločen čas, razen za sprehode in ob upoštevanju družbene distance. Meščani z avtomobili bodo imeli dostop le na državne plaže, kot sta npr. Jones Beach in Robert Moses Park, ki pa bodo od nedelje do ponedeljka zaradi omejenih kapacitet že prepolne.

Podobno je tudi drugje po ZDA, kjer so nekatere plaže odprte, druge zaprte, javna kopališča so prav tako zaprta.

Navdušeni igralci na srečo pa so se v petek razveselili novice, da bo demokratski guverner Nevade Steve Sistolak 4. junija odprl igralnice vsepovsod, tudi v "meki igralništva" - Las Vegasu.

Kitajska je sporočila, da prvič, odkar od januarja objavljajo podatke o okužbah z novim koronavirusom, niso zabeležili nobene nove okužbe. Foto: Getty Images

Na Kitajskem prvič brez novih okužb

Kitajska je danes sporočila, da prvič, odkar od januarja objavljajo podatke o okužbah z novim koronavirusom, niso zabeležili nobene nove okužbe. Novico so sporočili le dan po začetku letnega zasedanja kitajskega ljudskega kongresa, na katerem so izpostavili tudi velike dosežke Kitajske v boju proti virusu, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Novi koronavirus se je prvič pojavil v kitajskem mestu Wuhan ob koncu lanskega leta, nato se je razširil po vsem svetu. Zaradi covida-19 je doslej umrlo več kot 335 tisoč ljudi.

Sredi februarja je Kitajska sporočila, da je izbruh virusa pod nadzorom. Po uradnih podatkih je v državi s približno 1,4 milijarde ljudi zaradi covida-19 umrlo 4634 ljudi, kar je bistveno manj od drugih držav sveta, ki jih je pandemija prizadela še huje.