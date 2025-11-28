Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
28. 11. 2025,
14.32

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
banke Slovenska industrija jekla Tibor Šimonka SIJ

Petek, 28. 11. 2025, 14.32

59 minut

V vodstvo Sija imenovali strokovnjaka za prestrukturiranje

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Slovenska industrija jekla | Foto STA

Foto: STA

Uprava družbe Sij bo od 1. decembra namesto enočlanska štiričlanska, je sklenil nadzorni svet in imenoval dodatne člane uprave Vjačeslava Korčagina, Igorja Malevanova in Kristijana Bauerja. Zdajšnja izvršna direktorja Korčagin in Malevanov bosta nadaljevala delo na svojih področjih, Bauer, ki bo v vodstvu na novo, bo zadolžen za prestrukturiranje.

Kot je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila družba Sij - Slovenska industrija jekla (Sij), skupina Sij v skladu s pogovori o doseganju dolgoročne rešitve refinanciranja prehaja v pomembno obdobje strateških sprememb, ki bodo usmerjene v dolgoročno stabilnost in preobrat iz trenutne situacije v izboljšanje poslovanja.

Zato bo po vzoru dobrih praks iz tujine uprava Sija od 1. decembra svoje delo opravljala kot kolegijski organ, pri čemer bosta člana uprave Vjačeslav Korčagin in Igor Malevanov – prvi je trenutno podpredsednik in glavni izvršni direktor, zadolžen med drugim za proizvodnjo, nabavo in prodajo, drugi pa je podpredsednik in izvršni direktor za finance – nadaljevala vodenje področij s svojih dozdajšnjih vlog.

Andrej Zubicki
Novice Prihodnost SIJ pod vprašajem, ruski lastnik noče vrniti milijonskega dolga

Kristijan Bauer bo odgovoren za zadeve prestrukturiranja, vključno z opredelitvijo potencialov za zmanjšanje stroškov, izboljšanje likvidnosti in zagotavljanje vzdržnosti poslovanja ter za poslovne načrte skupine.

Upravo bo še naprej vodil Andrej Zubicki.

Tibor Šimonka medtem ostaja glavni podpredsednik, odgovoren za delovanje strateškega kolegija in prenosa sprejetih strateških odločitev v poslovanje družb skupine, so še sporočili.

Bauer je po poročanju spletnih portalov Necenzurirano in N1 nemško-slovenski menedžer, strokovnjak za prestrukturiranje podjetij, ki je deloval v avtomobilski industriji in strojništvu, med drugim v družbi Continental. Prihaja iz nemškega svetovalnega podjetja Orban Consulting, kjer pomagajo podjetjem pri reorganizacijah, izboljšanju učinkovitosti in začasnem vodenju projektov.

Andrej Zubicki leta 2008
Novice Razkrito, kako je ruski tajkun več let finančno obremenjeval SIJ
banke Slovenska industrija jekla Tibor Šimonka SIJ
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.