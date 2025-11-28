V vodstvo Sija imenovali strokovnjaka za prestrukturiranje

Uprava družbe Sij bo od 1. decembra namesto enočlanska štiričlanska, je sklenil nadzorni svet in imenoval dodatne člane uprave Vjačeslava Korčagina, Igorja Malevanova in Kristijana Bauerja. Zdajšnja izvršna direktorja Korčagin in Malevanov bosta nadaljevala delo na svojih področjih, Bauer, ki bo v vodstvu na novo, bo zadolžen za prestrukturiranje.

Kot je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila družba Sij - Slovenska industrija jekla (Sij), skupina Sij v skladu s pogovori o doseganju dolgoročne rešitve refinanciranja prehaja v pomembno obdobje strateških sprememb, ki bodo usmerjene v dolgoročno stabilnost in preobrat iz trenutne situacije v izboljšanje poslovanja.

Zato bo po vzoru dobrih praks iz tujine uprava Sija od 1. decembra svoje delo opravljala kot kolegijski organ, pri čemer bosta člana uprave Vjačeslav Korčagin in Igor Malevanov – prvi je trenutno podpredsednik in glavni izvršni direktor, zadolžen med drugim za proizvodnjo, nabavo in prodajo, drugi pa je podpredsednik in izvršni direktor za finance – nadaljevala vodenje področij s svojih dozdajšnjih vlog.

Kristijan Bauer bo odgovoren za zadeve prestrukturiranja, vključno z opredelitvijo potencialov za zmanjšanje stroškov, izboljšanje likvidnosti in zagotavljanje vzdržnosti poslovanja ter za poslovne načrte skupine.

Upravo bo še naprej vodil Andrej Zubicki.

Tibor Šimonka medtem ostaja glavni podpredsednik, odgovoren za delovanje strateškega kolegija in prenosa sprejetih strateških odločitev v poslovanje družb skupine, so še sporočili.

Bauer je po poročanju spletnih portalov Necenzurirano in N1 nemško-slovenski menedžer, strokovnjak za prestrukturiranje podjetij, ki je deloval v avtomobilski industriji in strojništvu, med drugim v družbi Continental. Prihaja iz nemškega svetovalnega podjetja Orban Consulting, kjer pomagajo podjetjem pri reorganizacijah, izboljšanju učinkovitosti in začasnem vodenju projektov.