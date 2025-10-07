Nekatere stranke OTP banke, predvsem starejši občani, so bile prejšnji teden neprijetno presenečene, ko so ugotovile, da na bankomatih te banke ni več mogoče plačevati položnic. Plačevanje prek bankomatov je bilo za mnoge priročnejše in cenejše, zdaj pa se morajo znova odpravljati v poslovalnice, kar pomeni prilagajanje delovnemu času in čakanje v vrsti.

V OTP banki pojasnjujejo, da gre za začasno ukinitev možnosti poravnave obveznosti prek univerzalnega plačilnega naloga (UPN) na vseh bankomatih, piše Delo.

"Ukinitev je posledica uredbe o takojšnjih plačilih, ki zahteva dodatne varnostne funkcionalnosti, preverjanje prejemnika plačila, torej ujemanje imena in priimka oziroma naziva ter številke računa prejemnika," so pojasnili v banki.

Storitev bo znova na voljo, ko bodo izvedene potrebne sistemske prilagoditve. Do takrat lahko stranke položnice poravnajo prek digitalne banke, na bančnih okencih, na Pošti Slovenije ali prek točk OTP.

Nova evropska pravila o takojšnjih plačilih

Evropska uredba o takojšnjih plačilih, ki začne veljati 9. oktobra, zahteva, da vse banke, hranilnice in ponudniki plačilnih storitev v EU omogočijo izvajanje domačih in čezmejnih plačil v evrih v nekaj sekundah, vse dni v letu, tudi ob koncih tedna in praznikih.

Pred izvršitvijo bo moral ponudnik plačil preveriti, ali se naziv prejemnika ujema z dejanskim lastnikom računa, kar bo zmanjšalo možnosti za napačna plačila in prevare.

Tudi NLB bo ukinila plačevanje prek bankomatov

Podobno kot OTP bo 9. oktobra možnost plačevanja položnic na bankomatih začasno ukinila tudi NLB.

"Na bankomatih teh funkcionalnosti za zdaj še ne moremo zagotoviti, zato smo stranke o ukinitvi storitve predhodno obvestili na spletni strani, v izpiskih in z obvestili na bankomatih," so sporočili iz NLB.

Dodajajo, da ima banka po Sloveniji 517 bankomatov, na večini od marca 2023 omogoča brezplačno plačevanje UPN, vendar je delež takšnih plačil majhen v primerjavi z digitalnim bančništvom.