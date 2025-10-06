Ponedeljek, 6. 10. 2025, 13.35
1 ura, 19 minut
V Šiški ponoči razstrelili bankomat
Policiste so danes nekaj pred 2. uro obvestili o eksploziji na območju Šiške. Ugotovili so, da so neznani storilci z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed trgovin.
V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev, o vseh okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.