Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
13.35

1 ura, 19 minut

V Šiški ponoči razstrelili bankomat

A. P. K.

Bankomat. | Nastalo je za več tisoč evrov materialne škode. Fotografija je simbolična. | Foto STA

Nastalo je za več tisoč evrov materialne škode. Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Policiste so danes nekaj pred 2. uro obvestili o eksploziji na območju Šiške. Ugotovili so, da so neznani storilci z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed trgovin.

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev, o vseh okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

