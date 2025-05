Na Hrvaškem bo predvidoma do 1. januarja 2027 vzpostavljeno nacionalno omrežje bankomatov, ki bo omogočalo brezplačen dvig gotovine. Rešitev je del predloga zakona, ki je že v parlamentarni obravnavi in predvideva tudi brezplačno vodenje računa, po navedbah vlade pa bo olajšal dostop do osnovnih bančnih storitev.

Vlada je predlog zakona o primerljivosti nadomestil, prenosu plačilnih računov in dostopu do osnovnega računa, za katerega pričakuje, da bo državljanom olajšal dostop do osnovnih bančnih storitev brez dodatnih stroškov, sprejela v četrtek.

Cilj zakona je po besedah premierja Andreja Plenkovića omogočiti državljanom, zlasti upokojencem in ranljivim skupinam, dostop do osnovnih finančnih storitev brez plačila nadomestil, če prejemajo plačo ali pokojnino oziroma imajo druge redne prilive na ta račun.

Vse brezplačno

Brezplačne storitve bodo, če bo zakon sprejet v predlagani obliki, vključevale odprtje, vodenje in zaprtje računa, uporabo spletnega ali mobilnega bančništva, polog in dvig gotovine na okencih in bankomatih, prejemanje nakazil v evrih iz Hrvaške ali tujine, izdajo in uporabo debetne kartice ter plačevanje z njo v trgovinah.

Zakon predvideva tudi vzpostavitev nacionalnega omrežja bankomatov, po katerem uporabnikom ne bi bilo več treba plačevati provizije za dvig gotovine na bankomatih drugih bank, saj bi vsi bankomati v omrežju delovali kot bankomati matične banke uporabnika.

Omrežje bi moralo začeti delovati do 1. januarja 2027. Če do takrat ne bo vzpostavljeno, bodo morale banke omogočiti dva brezplačna dviga mesečno pri drugih bankah.

Banke niso zadovoljne

Banke temu predlogu nasprotujejo. Provizije za storitve so po navedbah hrvaškega združenja bank že zdaj nizke, veliko storitev pa je brezplačnih. Obenem opozarjajo, da bi takšen ukrep lahko resno vplival na njihovo poslovanje.

Banke na Hrvaškem so lani ustvarile rekordnih 1,5 milijarde evrov dobička, samo od provizij in nadomestil za podjetja in prebivalstvo pa so zaslužile približno 270 milijonov evrov. Okoli 40 odstotkov tega zneska se nanaša na prebivalstvo.

Na Hrvaškem imetniki hrvaških bančnih kartic plačujejo visoke provizije za dvig gotovine na bankomatu, ki ne pripada njihovi matični banki. Uporabnik s slovensko bančno kartico mora običajno plačati provizijo tako lastnici bankomata kot svoji matični banki. Višina provizije se med bankami razlikuje.