V bankomat v Mlečniku vdrli člani hudodelske združbe

Policisti so izsledili osumljene vdora v bankomat v Malečniku pri Mariboru, pri tem pa se je izkazalo, da je eden od njih povezan še s podobnim primerom v Kopru. Kot so danes povedali na mariborski policijski upravi, gre za državljane Romunije in Moldavije, ki so del hudodelske združbe, katere člani prihajajo v Slovenijo samo s tem namenom.

Medtem ko so policisti prejšnja leta obravnavali primere, ko so goljufi na bankomat namestili napravo za kopiranje bančnih kartic ali pasti za gotovino ter s tem oškodovali uporabnike bankomatov, so v zadnjem času priča t.i. blackbox napadom, s katerimi je škoda povzročena lastnici bankomata. Takšen primer je bil tudi v Malečniku.

"Pri takih napadih na bankomate storilci s posebnim orodjem izrežejo del bankomata z namenom, da lahko svojo napravo – običajno je to prenosni računalnik – priključijo neposredno na podajalec denarja v bankomatu. V nadaljevanju s svojo programsko opremo nadzorujejo delovanje podajalca denarja, pri čemer ob uspešnem napadu lahko popolnoma izpraznijo bankomat in s tem oškodujejo banke," je na današnji novinarski konferenci v Mariboru pojasnil David Gracer iz sektorja za gospodarsko kriminaliteto uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave (GPU).

Napade izvršijo na starejših tipih bankomatov

Na takšen način je bilo od leta 2016 na območju Slovenije napadenih 39 bankomatov. "Značilno je, da storilci blackbox napade izvršujejo na starejših tipih bankomatov. Običajno so tujci, člani mednarodnih kriminalnih združb, ki prihajajo na območje Slovenije z namenom izvrševanja napadov na bankomate in nato po izvršenem kaznivem dejanju takoj zapustijo državo. Takšne napade izvršujejo tudi v drugih državah, članicah EU, zato je mednarodno policijsko sodelovanje pri preiskavah teh kaznivih dejanj ključnega pomena," je še povedal Gracer.

Do sedaj so v zvezi s takšnimi napadi identificirali in kazensko ovadili državljane Ukrajine, Romunije, Moldavije in Rusije.

Napad v Malečniku so osumljenci izvedli 8. februarja zjutraj. Potem ko so onesposobili kamere, so z orodjem poškodovali bankomat in se poskušali povezati z računalniškim sistemom, da bi odtujili denar. Ker jim dejanja ni uspelo dokončati, denarja iz bankomata niso odtujili.

Vsem trem so odvzeli prostost

"Kakšnih 20 minut zatem so policisti v bližini izsledili osebni avtomobil francoskih registrskih označb s tremi tujci, in sicer so bili v vozilu dva državljana Romunije in državljan Moldavije, stari med 24 in 30 let," je povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič.

"Policisti so pri pregledu vozila odkrili predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek, oziroma takšne predmete, ki so nakazovali na to, da je bilo z njimi storjeno kaznivo dejanje velike tatvine. Med izvajanjem preiskave vozila, opravljene na podlagi odredbe pristojnega sodišča, so bili najdeni tudi orodje in druge elektronske naprave, namenjene za izvrševanje navedenega kaznivega dejanja," je pojasnil.

Vsem trem tujcem so policisti odvzeli prostost, v nadaljevanju preiskave pa so ugotovili, da je eden izmed njih, in sicer 26-letni državljan Romunije, istovrstno kaznivo dejanje skupaj z za zdaj neznanimi sostorilci izvršil tudi v začetku decembra na območju Policijske uprave Koper. "Za zdaj nam je uspelo zbrati dokaze, da so prijete osebe osumljene dveh napadov na bankomate, zbiranje obvestil in analize zavarovanih dokazov pa nadaljujemo," pravi Vidovič.

Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Mariboru je zoper trojico odredil pripor. Za kaznivo dejanje velike tatvine je zagrožena kazen do pet let zapora.