Sa. B.

Petek,
26. 9. 2025,
14.42

narodno-zabavna glasba Franci na balanca lokal Šiška Ljubljana

Petek, 26. 9. 2025, 14.42

43 minut

Po sedmih letih je v ljubljanski Šiški znova zaživel legendarni lokal Franci na balanci

Sa. B.

Otvoritev lokala Franci, Šiška | Na otvoritvi lokala Franci je nastopil Ansambel Stil. | Foto Instagram/Ansambel Stil

Na otvoritvi lokala Franci je nastopil Ansambel Stil.

Foto: Instagram/Ansambel Stil

Sinoči so v ljubljanski Šiški znova odprli legendarni lokal, ki se je pred zaprtjem leta 2018 imenoval Franci na balanci, od zdaj pa ga bomo poznali pod imenom Franci. Ljubitelji slovenske narodnozabavne glasbe so tako v prestolnici ponovno dobili zbirališče, kjer bo mogoče slišati harmoniko ter se zabavati z uspešnimi slovenskimi ansambli in skupinami.

Franci na balanci je na prelomu tisočletja veljal za ikonični lokal v ljubljanski Šiški. Pivnica se je ob koncih tedna prelevila v nočni klub, kjer so se zbirali in zabavali ljubitelji slovenske zabavne in narodnozabavne glasbe, obiskovalci pa so tja zahajali z vseh koncev Slovenije. Tedanja lastnika lokala Pika Justinek in Peter Brumnić sta leta 2018 zabredla v hude finančne težave, kar je privedlo do stečaja njunega podjetja Balanca ter posledično tudi do zaprtja lokala.

Veselice med mladimi vse bolj priljubljene

Po sedmih letih pa so ga sinoči ponovno obudili. Prostor je napolnila množica ljudi, ki jih je dolgo v noč zabaval Ansambel Stil. Ponovnega odprtja lokala so se udeležili številni znani obrazi, med drugim smučarski skakalec Timi Zajc, voditeljica in igralka Melani Mekicar ter vplivnica Lucija Vrankar.

Lokalu se je v najboljših časih poklonil tudi pokojni Branko Jovanović Vunjak – Brendi in napisal pesem Franci na balanci, ki velja za eno njegovih največjih uspešnic.

Za ponovno odprtje nekoč priljubljenega ljubljanskega lokala so se zavzeli Vuk Greganovič, Tom Jaki in Aleš Prestor ter v času, ko so veselice tudi med mladimi vse bolj priljubljene, s skupnimi močmi obudili prostor, kjer se bodo znova zbirali vsi, ki imajo radi zvoke harmonike in slovenske glasbe.

narodno-zabavna glasba Franci na balanci lokal Šiška Ljubljana
