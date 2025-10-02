Neuradno: država naj bi se pridružila prodaji Sija

Skupina Slovenske industrije jekla (Sij) se z bankami že več mesecev dogovarja o refinanciranju dolga skupine, ki je konec lani znašal skoraj 300 milijonov evrov. Po sklenitvi dolgoročnega programa financiranja banke pričakujejo prodajo Sija strateškemu lastniku. Največji lastnik je z 72-odstotnim deležem družba Dilon, ki je v lasti ruskega državljana Andreja Zubitskega , 25 odstotkov pa ima v lasti država. Po neuradnih informacijah Dela naj bi se morebitni prodaji Sija s svojim deležem pridružila tudi država.

Rok za refinanciranje dolga Sija, ki bi sicer zapadel konec septembra, so banke, pričakovano, podaljšale do konca leta. Po poročanju Dela je eden od pogojev za sklenitev dogovora o refinanciranju ta, da večinski delničar, družba Dilon, ki je v lasti ruskega državljana Andreja Zubitskega, vrne dolg v višini 60 milijonov evrov.

Po sklenitvi dolgoročnega programa financiranja banke pričakujejo prodajo Sija strateškemu lastniku. Največji lastnik je trenutno družba Dilon z 72-odstotnim deležem, država pa ima v lasti četrtinski delež. Medtem ko SDH ne razkriva, ali bi se morebitni prodaji s svojim deležem pridružila tudi država, Delo neuradno poroča, da naj bi se to zgodilo. Po njihovih informacijah bi se država prodaji pridružila zato, da s tem ne bi ovirala iskanja strateškega lastnika.

Jeklarska industrija na robu zloma

Glede na težke razmere na jeklarskem trgu se namreč postavlja vprašanje, kdo bi sploh bil zainteresiran za nakup naše največje jeklarske skupine.

Da je jeklarska industrija v Evropi na robu zloma, je v sredo znova opozorilo evropsko jeklarsko združenje Eurofer. Nepoštene trgovske prakse in visoki stroški energije po njihovi oceni poslabšujejo položaj evropske jeklarske industrije. Jeklarske tovarne po Evropi se druga za drugo zapirajo, lani je bilo napovedanih 18 tisoč odpuščanj.

Poznavalci menijo, da bo v takih razmerah kupca za Sij težko najti, še navaja Delo.