Trump je dejal, da bodo podvojene carine dodatno zavarovale ameriško jeklarsko industrijo, poroča televizija ABC.

Cene jekla so zrasle in se bodo še okrepile

Po vladnem indeksu cen proizvajalcev so se cene jekla v ZDA, odkar je Trump 20. januarja postal predsednik, zvišale za 16 odstotkov, z zvišanjem carin pa se bodo še okrepile. Marca letos je tona jekla stala 984 dolarjev, kar je glede na podatke ministrstva za trgovino ZDA precej več kot v Evropi (690 dolarjev) in na Kitajskem (392 dolarjev).

ZDA so lani proizvedle približno trikrat več jekla, kot so ga uvozile, največji viri uvoza jekla pa so Kanada, Brazilija, Mehika in Južna Koreja.

Trump je pred železarji v predmestju Pittsburgha spregovoril tudi o skorajšnjem prevzemu ameriške železarne U.S. Steel s strani japonske železarne Nippon Steel in dejal, da bo podjetje tudi po prevzemu ostalo ameriško, poroča televizija NBC.

Trump si je premislil

Ameriški predsednik je bil sicer še lani proti prevzemu U.S. Steel, letos pa si je premislil in pred tednom dni napovedal posel, s katerim bo Nippon za prevzem oz. delež v U.S. Steel plačal 14,9 milijarde dolarjev, poleg tega pa naj bi japonsko podjetje v ameriško železarstvo vložilo še dodatnih 14 milijard dolarjev.

Nippon in U.S. Steel podrobnosti doslej še nista komentirala, vendar pa japonsko podjetje doslej ni javno odstopilo od namere po prevzemu večinskega deleža v ameriškem konkurentu - ob jamstvu, da ne bo odpuščalo in zapiralo ameriških železarn.