Imajo visoko smrtnost, a vztrajajo: S karanteno ni mogoče premagati virusa

Švedska je imela po podatkih univerze v Oxfordu v sedmih dneh od torka največ smrtnih žrtev bolezni covid-19 v Evropi na prebivalca. V skandinavski državi, ki se ob pandemiji novega koronavirusa ni odločila za omejitve gibanja in karanteno, so imeli namreč v tem obdobju v povprečju 6,25 smrtne žrtve dnevno na milijon prebivalcev, kar je več kot Veliki Britaniji, Italiji, Franciji in Belgiji. A nekdanji glavni švedski epidemiolog opozarja, da porast števila okužb in smrti čaka tudi evropske države, ki trenutno sproščajo ukrepe za zajezitev virusa.

Po poročanju Business Insiderja so imeli v Veliki Britaniji v sedmih dneh od torka povprečno 5,75 smrtne žrvtve na milijon prebivalcev. V Belgiji so v povprečju zabeležili 4,6, v Franciji 3,49, v Italiji pa tri smrtne žrtve na milijon ljudi. To je precej manj kot na Švedskem, kjer so v omenjenem obdobju imeli povprečno 6,25 smrtne žrtve na milijon prebivalcev.

Na Švedskem so po zadnjih podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa do zdaj našteli 32.172 okužb z novim koronavirusom. V državi je za boleznijo covid-19 umrlo 3.871 ljudi.

Švedska: Stopnja smrtnosti na prebivalca ena od najvišjih na svetu

Največja skandinavska država z več kot desetimi milijoni prebivalcev, ki se ob pandemiji novega koronavirusa ni odločila za omejitve gibanja ali karanteno, je ima sicer manj potrjenih primerov okužb kot, na primer, Italija in Nemčija, vendar pa imata ti dve državi bistveno več prebivalcev kot Švedska. Najnovejši podatki zdaj kažejo, da je stopnja smrtnosti pri covid-19 na Švedskem glede na število prebivalcev ena od najvišjih na svetu.

Najnovejši podatki kažejo, da je stopnja smrtnosti pri covid-19 na prebivalca na Švedskem ena od najvišjih na svetu. Foto: Reuters

Spomnimo, na Švedskem so v boju proti novemu koronavirusu ubrali drugačno pot kot v večini držav po svetu. Njihov model boja proti pandemiji je temeljil predvsem na osebni odgovornosti posameznika ter spodbujanju prebivalcev, da ostanejo doma v primeru bolezni in da v javnosti poskrbijo za ustrezno varnostno razdaljo. Večina podjetij, restavracij, barov in šol je tako ostala odprtih, konec marca pa so vendarle omejili zbiranje na največ 50 ljudi.

Švedski strokovnjak: Ko se bo karantena sprostila, bomo dobili prave podatke

Nekdanji glavni švedski epidemiolog Johan Giesecke, ki zdaj kot svetovalec dela za Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), je do zdaj sicer branil švedski model boja proti covid-19 ter poudarjal, da omejitve gibanja in drugi strogi ukrepi zgolj prelagajo neizbežno rast števila okužb in smrti na poznejši čas.

"V resnici lahko naredimo zelo malo, da preprečimo širjenje virusa. Karantena bi lahko preprečila naraščanje okužb in smrtnih primerov, vendar pa se bodo ob sproščanju ukrepov primeri okužb spet pojavili," je v enem od svojih zapisov poudaril Giesecke. "Pričakujem, da bodo, ko bomo prešteli število vseh smrtnih žrtev covid-19 v vsaki državi v enem letu od začetka pandemije, številke podobne, in to ne glede na sprejete ukrepe," je dodal Giesecke.

Reuters ob tem poroča, da je smrtnost zaradi novega koronavirusa na prebivalca na Švedskem na splošno manjša kot v Veliki Britaniji in Italiji, kjer so uvedli ukrepe za zajezitev virusa. Giesecke sicer poudarja, da Švedi s svojim načinom boja proti covid-19 za zdaj niso dosegli pričakovanih rezultatov, vendar ob sproščanju ukrepov rast števila okužb in smrtnih žrtev pričakuje tudi v drugih evropskih državah. "Potem ko se bodo te države odprle, bodo tudi številke drugačne," je dodal švedski strokovnjak.