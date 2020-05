V boju proti virusu so ubrali svojo pot. Zdaj to zahteva svoj davek. #video

Švedski način boja proti novemu koronavirusu se več kot očitno ni izkazal za pretirano uspešnega. Število okužb in smrtnih žrtev na Švedskem, kjer ob pojavu virusa niso uvedli strogih omejitev gibanja, je tako bistveno višje kot v sosednjih skandinavskih državah. Aprila so recimo zabeležili 10.458 smrti, kar je največ v posameznem mesecu dni v zadnjih skoraj 30 letih. Zdravstveni delavci in zaposleni v domovih za starejše ob tem opozarjajo, da številni starejši oboleli niso pravočasno dobili zdravstvene oskrbe in da so umrli, še preden jih je pregledal zdravnik.

Za razliko od večine evropskih držav so se na Švedskem odločili, da zaradi pandemije covid-19 ne bodo uvedli karantene in zaprli vseh področij javnega življenja. Prav tako niso uvedli strogih omejitev gibanja, pač pa so ljudem zgolj priporočili, da upoštevajo pravila socialne distance. To je na koncu po poročanju BBC tudi zahtevalo svoj davek.

V državi so namreč po zadnjih podatkih zabeležili 30.377 okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je umrlo 3.698 ljudi, kar pomeni, da so na Švedskem do zdaj zabeležili precej več okužb in smrtnih žrtev kot na Norveškem, Danskem in Finskem, kjer so sprejeli strožje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa.

Ljudje so umirali, še preden jih je uspel pregledati zdravnik

Število smrtnih primerov tudi na Švedskem sicer upada. Po poročanju BBC so v državi za covid-19 večinoma umirali predvsem starejši od 70 let, večino smrtnih žrtev v tej starostni skupini pa predstavljajo oskrbovanci domov za starejše. Kot v zadnjih dneh opozarjajo zaposleni v domovih in zdravstveni delavci, številnih bolnikov iz domov niso pravočasno premestili v bolnišnice.

Na Švedskem nekateri opozarjajo, da bolnikov s covid-19 iz domov za starejše niso pravočasno premestili v bolnišnice. Foto: Reuters

Nekateri od oskrbovancev so tako umrli, še preden jih je pregledal zdravnik oziroma bi jih lahko priklopili na ventilatorje. "Ni nam uspelo zaščititi najbolj ranljivih ljudi, zlasti starejših, čeprav smo to poskušali po najboljših močeh," je prejšnji teden priznal švedski premier Stefan Löfven. V državi so obiske v domovih za starejše prepovedali 31. marca, vendar je zaščitna oprema proti novemu koronavirusu v državo po besedah vladnih kritikov prispela prepozno.

Nekateri zaposleni so bili v domovih prisiljeni delati kljub temu, da so kazali jasne znake okužbe z novim koronavirusom. Prav tako naj bi pristojni osebje v domovih odvračali od tega, da bi okužene stanovalce pošiljali v bolnišnice ali jih priklapljali na ventilatorje brez predhodne odobritve zdravnika.

Osebju so odsvetovali, da varovance pošiljajo v bolnišnice

"Povedali so nam, da v bolnišnico ne bi smeli poslati nobenega varovanca, čeprav je morda star 65 let in bi lahko živel še več let. Jasno so nam povedali, naj jih ne pošiljamo v bolnišnice," je za BBC povedala medicinska sestra Latifa Löfvenberg, ki je ob začetku pandemije novega koronavirusa delala v več domovih za starejše v bližini mesta Gävle severno od Stockholma.

Za razliko od večine evropskih držav so se na Švedskem odločili, da zaradi pandemije covid-19 ne bodo uvedli karantene in zaprli vseh področij javnega življenja. Foto: Reuters

"Nekateri bi skupaj s svojimi bližnjimi lahko preživeli še več let, vendar pa enostavno niso imeli te možnosti, ker niso mogli dobiti zdravniške oskrbe v bolnišnici. Zadušili so se do smrti. Zelo težko je samo stati zraven in to mirno gledati," je dejala Löfvenbergova, ki trenutno dela na oddelku za covid-19 v glavni bolnišnici v Stockholmu. Po njenih besedah tudi demografski podatki iz omenjene bolnišnice kažejo na to, da do zdravstvene oskrbe nima dostopa veliko starejših ljudi.

Švedski zasebni svetovalec za anestetiko in intenzivno nego Mikael Fjällid medtem poudarja, da bi na Švedskem lahko rešili veliko življenj, če bi imelo več bolnikov dostop do bolnišničnega zdravljenja ali če bi imeli zaposleni v domovih za starejše možnost, da sami upravljajo z ventilatorji, namesto da bi čakali na pomoč zdravnikov in medicinskih ekip. "Če potrebujete zdravniško pomoč in če imate od tega koristi, recimo da krajši čas prejemate kisik, potem bi to morali dobiti ne glede na starost," je povedal Fjällid.

Večina evropskih držav ne deli švedskih pomislekov

Odločitve glede obravnave bolnikov s covid-19 so na Švedskem v rokah regionalnih oblasti, vendar pa avtorji nacionalnih smernic za covid-19 predlagajo, da starejših bolnikov, ki bodisi živijo v državnih bodisi v zasebnih domovih za starejše, ne bi smeli samodejno sprejemati v bolnišnice. Po poročanju BBC morajo zaposleni v domovih pretehtati potencialne koristi bolnišničnega zdravljenja za varovance v primerjavi s potencialnimi dejavniki tveganja, recimo možnostjo okužbe s koronavirusom in ranljivostjo starejših.

V regiji Gävleborg, kjer je na začetku pandemije delala Löfvenbergova, so medicinske sestre tako dobile navodila, da morajo vedno poklicati zdravnika, da naredi oceno glede sprejema bolnika v bolnišnico, namesto da bi lahko same odločale, kdo v domu potrebuje dodaten kisik ali bolnišnično zdravljenje.

Švedska sicer ni edina država, kjer pri odločanju o bolnišničnem zdravljenju upoštevajo ranljivost varovancev, vendar pa v večini evropskih državah dostop do zdravstvene oskrbe za starejše bolnike v času pandemije ni predstavljal velikih težav. Na Danskem ljudi, ki potrebujejo dodaten kisik, takoj odpeljejo v bolnišnico, in to ne glede na starost. V Veliki Britaniji vsem bolnikom ne glede na to, kako stari in bolni so, zagotovijo zdravstveno oskrbo. V Nemčiji vsakega bolnika s simptomi covid-19 prav tako pregleda zdravnik, v nekaterih primerih so celotne domove za starejše začasno celo spremenili v bolnišnice, poroča BBC.