Je rešitev, ki jo čaka ves svet, že na vidiku?

Ameriški znanstveniki dobro napredujejo v razvoju cepiva proti covid-19. Testiranje cepiva, ki ga v sodelovanju z ameriškimi oblastmi razvija ameriško podjetje Moderna, je pokazalo, da so pri prvih osmih ljudeh, ki so sodelovali v prvi fazi testiranja, zaznali protitelesa, ki nevtralizirajo novi koronavirus. Kot pojasnjujejo v podjetju, je bil imunski odziv pri ljudeh, ki so prejeli cepivo, podoben kot pri bolnikih, ki so okuženi z novim koronavirusom.

Ameriško biotehnološko podjetje Moderna je prvo podjetje na svetu, ki je eksperimentalno cepivo z imenom mRNA-1273 začelo testirati na ljudeh. Z razvojem cepiva proti novemu koronavirusu se sicer po svetu ukvarja okoli 80 različnih skupin znanstvenikov, poroča BBC. Cepivo, ki ga razvija Moderna, vsebuje majhen delec genskega zapisa novega koronavirusa, ki ga vbrizgajo bolniku.

Pri osmih ljudeh zaznali protitelesa, ki nevtralizirajo novi koronavirus

Omenjeno cepivo ni sposobno povzročiti okužbe ali simptomov bolezni covid-19, lahko pa sproži odziv imunskega sistema. Prva faza testiranja cepiva, ki ga vodi ameriški nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni, je namreč pokazala, da omenjeno cepivo sproži nastanek protiteles, ki nevtralizirajo novi koronavirus.

Poskusi na miših so za zdaj pokazali, da je cepivo virusu preprečilo, da se namnoži v njihovih pljučih. Foto: Getty Images

Pri testiranju je sodelovalo 45 ljudi, ki so bili razdeljeni v tri skupine in prejeli nizko, srednjo ali visoko dozo cepiva. Zadnja je bila povezana z največ stranskimi učinki. Čeprav končni rezultati prve faze testiranja še niso znani, so iz Moderne sporočili, da so celo pri ljudeh, ki so dobili najnižjo dozo cepiva, odkrili protitelesa na povsem enaki ravni kot pri bolnikih, ki so okrevali po bolezni covid-19. Pri tistih, ki so dobili srednjo dozo cepiva, je raven protiteles močno presegla stopnjo pri bolnikih, ki so okrevali po okužbi.

Gre sicer samo za prvo fazo testiranja cepiva, ki je prvotno namenjena temu, da se ugotovi, ali je cepivo varno za uporabo. V drugi fazi, ko bodo znanstveniki ugotavljali, ali je cepivo tudi učinkovito, bodo testiranja obsežnejša. Poskusi na miših so za zdaj pokazali, da je cepivo virusu preprečilo, da se namnoži v njihovih pljučih. Prej omenjena obsežnejša testiranja v Moderni načrtujejo v juliju, raziskovali pa bodo tudi, kako cepivo proizvesti v večjem obsegu.

Na Otoku pri razvoju cepiva manj uspešni

Cepivo proti novemu koronavirusu po poročanju BBC razvijajo tudi na univerzi v Oxfordu, vendar pa rezultati prve faze testiranj še niso znani. Omenjeno cepivo so znanstveniki testirali na opicah, rezultati poskusov na živalih pa niso bili najbolj spodbudni. Testiranja so namreč pokazala, da živali, cepljene proti okužbi z novim koronavirusom, niso pretirano bolj zaščitene od necepljenih živali.

"Če bi podobne rezultate dobili pri ljudeh, bi to pomenilo, da cepivo nudi samo delno zaščito proti okužbi, kar pomeni, da je malo verjetno, da bi uporaba cepiva zmanjšala prenos okužb v širši skupnosti," je povedala Eleanor Riley z univerze v Edinburghu. Dokler ne bodo izvedli prve faze testiranj pri ljudeh, je sicer nemogoče vedeti, kako bi omenjeno cepivo učinkovalo pri ljudeh, še poroča BBC.