Vlada se je na seji seznanila z epidemiološkim stanjem na Hrvaškem, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Iz poročila izhaja, da je tveganje za širjenje okužbe z novim koronavirusom v obeh državah primerljivo in posebne omejitve gibanja med obema državama trenutno niso potrebne. Prav tako ni potrebe po izvajanju karantene ali samoizolacije pri prečkanju državne meje. Ob tem se je vlada seznanila tudi z informacijo o sobotnih pogovorih med hrvaškim in slovenskim ministrom za notranje zadeve v Ormožu.

Hrvati v Slovenijo lahko potujejo brez omejitev

Vlada tudi soglaša, da obstoječi dogovori s sosednjimi državami, ki omogočajo prehajanje meje za čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti, čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti, ostanejo v veljavi do sklenitve novih tehničnih dogovorov.

Enako velja za osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje, osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v sosednjih državah ali Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi dokazili, ter njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v istem dnevu, so pojasnili v sporočilu po seji.

Nadaljnje odpiranje meja bo odvisno od epidemioloških razmer pri sosedih

Prvi odstavek 9. člena odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja covida-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije sicer določa pogoje vstopa v Slovenijo osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja ter ni zapustila Evropske unije oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni.

Kot določa četrti odstavek 9. člena odloka, se pogoji vstopa za te osebe, razen za državljane Slovenije in tujce s stalnim prebivališčem v Sloveniji, uveljavljajo postopoma, glede na epidemiološko stanje v sosednjih državah ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega območja ali v okviru splošnega dogovora na ravni Evropske unije, če bo ta dosežen hitreje.

Vlada s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Slovenijo, seznam in njegove spremembe pa se ažurno objavljajo na spletnih straneh NIJZ in ministrstva za zunanje zadeve. Na podlagi ocene NIJZ o epidemiološki situaciji in obvestila ministrstva za notranje zadeve o doseženih tehničnih dogovorih s posamičnimi državami lahko vlada s sklepom seznam dopolni.