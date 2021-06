Po treh letih so odkorakali iz zapora zaradi sanj o Katalonski republiki #video #foto

Potem ko je španska vlada včeraj pomilostila devet katalonskih političnih in civilnodružbenih voditeljev, so ti danes zapustili zapor, v katerem so bili zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017.

Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Raul Romeva, Jordi Sanchez, Jordi Turull in Jordi Cuixart so iz zapora Lledoners, ki leži okoli 70 kilometrov severozahodno od Barcelone, odkorakali v dežju.

Pred zaporom jih je pričakal tudi novi katalonski predsednik Pere Aragones. Izpuščeni zaporniki, med katerimi je bil tudi nekdanji katalonski podpredsednik Oriol Junqueras, so v rokah držali napis "Svoboda za Katalonijo" in zastavo katalonskega gibanja za neodvisnost. Obenem sta dva druga zapora zapustili tudi dve zapornici.

"Naj živi svobodna Katalonija!" je ob odhodu iz zapora povedal Junqueras, ki je prestajal 13-letno zaporno kazen. "Do dneva zmage bomo z vsemi delali za to, da bi uresničili sanje Katalonske republike," je dodal.

Ostajajo brez javnih funkcij

Španska vlada je v torek potrdila pomilostitev zagovornikov neodvisnosti Katalonije, ki so bili zaradi svoje vloge pri poskusu odcepitve regije od države leta 2017 več kot tri leta v zaporu. Odločitev o pomilostitvah je bila danes objavljena še v španskem uradnem listu. Pomilostitve so delne in pogojne. Izpuščeni voditelji tako še naprej ne bodo smeli opravljati javnih funkcij, prav tako pa v obdobju od treh do šestih let ne bodo smeli zagrešiti resnih zločinov.

Premier Pedro Sanchez je v torek poudaril, da želi njegova vlada s tem odpreti pot dialogu med Madridom in Barcelono. Katalonski predsednik Aragones je pozdravil odločitev španske vlade in Sancheza pozval k amnestiji ter novemu referendumu o neodvisnosti Katalonije.

Predsednik španske vlade je danes v parlamentu znova zavrnil možnost zakonitega referenduma. "To ni samo vprašanje, ki je neustavno, ampak gre tudi za to, da ne moremo nadaljevati deljenja katalonske družbe," je povedal.

Konservativne opozicijske stranke so Sancheza zaradi pomilostitev znova pozvale k odstopu, še poročajo tuje tiskovne agencije.