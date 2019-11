Katalonski parlament z novo resolucijo v podporo samoodločbi

Za resolucijo so glasovali poslanci treh katalonskih strank, ti zagovarjajo katalonsko neodvisnost, ki so jo oktobra 2017 na referendumu podprli tudi Katalonci. V resoluciji so se zavzeli za "konkretno izvrševanje pravice do samoodločbe in spoštovanje volje katalonskega ljudstva".

Ustavno sodišče ne dopušča tovrstnih pobud

Resolucija je sicer zgolj simbolnega pomena, saj katalonski parlament nima pristojnosti za takšne odločitve. Razprava in glasovanje sta bila sprva predvidena šele zgodaj popoldne, a je predsednik parlamenta Roger Torrent sejo preložil za nekaj ur bolj zgodaj, da bi resolucijo sprejeli še pred odločitvijo ustavnega sodišča.

To jo je razveljavilo zgolj nekaj minut pred glasovanjem, kar pa katalonskih poslancev ni ustavilo. Današnje dogajanje v katalonskem parlamentu bi lahko imelo pravne posledice za Torrenta, saj ga je ustavno sodišče že pred tem večkrat posvarilo, naj ne dopušča takšnih pobud.

V Kataloniji se sicer danes nadaljujejo protesti, ki to špansko regijo pretresajo vse od sredine oktobra, ko so nekdanje katalonske voditelje zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Med drugim so zagovorniki katalonske neodvisnosti blokirali avtocesto, ki povezuje Španijo in Francijo.