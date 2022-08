Jerca Legan se je po novici o ločitvi na dopustu zatopila v knjige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ljubezensko življenje ni le partnerski odnos, saj ga lahko živite v drugih odnosih enako intenzivno, strastno in elegantno," je citirala knjigo, ki jo prebira na počitnicah.

Potem ko je junija odjeknila novica, da se ločujeta politik in ekonomist Milan M. Cvikl ter antropologinja in publicistka Jerca Legan Cvikl, sta se oba zavila v molk in tega nista želela ne potrditi ne zanikati.

Kmalu zatem je Cvikl postal viceguverner Banke Slovenije, medtem ko Jerca Legan uživa v poletju. S sinovoma se je odpravila na počitnice na Brač, kjer se sprošča predvsem ob knjigah.

Kot je objavila na Instagramu, je med drugim prebrala knjigo Johna C. Parkina s pomenljivim naslovom K**c gleda, nato pa še Ljubezenoslovje, uspešnico hrvaškega sociologa in pisca Bruna Šimleše.

"Ljubezen je kot mavrica. Ljubezensko življenje ni le partnerski odnos, saj ga lahko živite v drugih odnosih enako intenzivno, strastno in elegantno," je na Instagramu zapisala citat iz Šimleševe knjige, "popis vsega, kar ljubite, gre lahko v nedogled. In v tej intenzivnosti spoznate svoje bistvo – sebe kot ljubezen!"

Oglejte si še: