Saša Lendero predstavlja prvo pesem po ločitvi: Obračun s preteklostjo še sledi

Priljubljena slovenska pevka Saša Lendero je s svojimi sledilci na družbenih omrežjih delila novico, da v sredo izdaja novo pesem z naslovom Ta noč je naša. Gre za prvo pesem po ločitvi od dolgoletnega partnerja Mihe Hercoga, s katerim sta se razšla v začetku letošnjega leta. "Izdajam pesem, ki je polna veselja do življenja, ker se mi zdi, da v tem trenutku to potrebujem," je ob izdaji nove pesmi povedala za Siol.net.

"Jutri izdam nov komad, zato bo moj osmi marec predvsem v znamenju zmage dobrega nad slabim. Pesem ni namenjena neposredno ženskam. Izdajam pesem, ki je polna veselja do življenja, ker se mi zdi, da v tem trenutku to potrebujem," je povedala Saša Lendero, ki bo letos praznovala 50. rojstni dan.

"Lepe trenutke moramo videti v vsaki situaciji, tudi če ni najlažje"

Pravi, da trenutno še ni v fazi, "ko bi delala obračun za nazaj, tako kot sem pri pesmi Ne grem na kolena, ko se mi je zdelo, da sem z njo iz srca do konca počistila žalost in razočaranje". "To še pride (smeh, op. p.) in bo ena od prihajajočih. Tako da ta pesem, ki jo izdajam zdaj, nosi naslov Ta noč je naša. Nekako slavi prijateljstvo in lepe trenutke, ki jih moramo izkoristiti in jih moramo videti v vsaki situaciji, tudi če ni najlažje," je povedala.

Dodala je: "Absolutno bom izdala tudi pesmi, povezane s težkimi občutki po ločitvi. Ne bom mogla drugače (smeh, op. p)."

Novico o ločitvi delila v začetku letošnjega leta

Ob napovedi pesmi na svojih družbenih omrežjih pa je zapisala, da morajo "življenje, radost, smeh, prijatelji, zaupanje, trenutki sreče in smisla vedno premagati vse tisto, kar boli!"

Pesem izide v sredo ob 7. uri zjutraj.

Kot smo že poročali, sta Saša Lendero in Miha Hercog novico o ločitvi delila v začetku letošnjega leta. Razšla sta se po več kot 20 letih, skupaj pa imata tudi 13-letno hčerko Ario. Lenderova je ob naznanitvi ločitve povedala, da "ostaja svoja in vaša levinja, ki ne gre na kolena", Hercog pa je dodal, da sta skupaj preživela prekrasnih 21 let.