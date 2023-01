Se še spomnite televizijske zaroke? Zdaj je vsega konec. #video

Za mnoge je udarilo kot strela z jasnega, Saša Lendero in Miha Hercog, eden naših najbolj znanih estradnih parov, se po 21 letih razhajata. Najprej se je na petek, trinajstega, na družabnem omrežju Instagram oglasila pevka, za njo je na svojem profilu razhod komentiral še Miha. Par, ki ima 13-letno hči Ario, naj bi se razšel v prijateljskih odnosih.

Zaroka v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko na Planet TV. Najbolj romantična zvezdniška zaroka v zgodovini samostojne Slovenije je na nehvaležni datum, petek, trinajstega, popolnoma izgubila svoj pomen. Zaroka se je zgodila marca 2021, konec junija sta bila že poročena, zdaj pa je, po kar 21 letih skupnega življenja, zveze konec.

Saša in Miha sta se spoznala pred več kot dvema desetletjema, povsem naključno. Združilo ju je delo. Miha se je v svetlolaso pevko zaljubil takoj, Saša je potrebovala nekaj več časa. V ljubezenskem razmerju se jima je rodila danes že 13 let stara hči Aria.

Razloga za razhod ne vemo, smo pa izvedeli, da je Saša v zadnjih petih letih doživela veliko izgub. "Moje srce je zlomljeno, še vedno težko razumem in sprejmem, da se je najina pot končala. A pota človeškega srca so skrivnostna." Tako se glasi nekaj otožnih besed iz zapisa na Instagramu. Levinja se zdaj sprašuje, kako naprej, a še sama ne ve. "Sem in ostajam svoja in vaša levinja, ki ne gre na kolena," je sklenila Saša. Miha pa je na drugi strani o Saši zapisal samo prijazne besede in se ji zahvalil za "nešteto lepih trenutkov". Svojo pot je izbral, je še zapisal na družbenem omrežju in potolažil oboževalce, da bosta s Sašo nadaljevala glasbeno sodelovanje doma in v tujini ter skupaj vzgajala najstniško hčerko.

