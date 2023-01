Hrana in pijača dražji tudi do 50 odstotkov #video

Za 33 odstotkov dražje svinjsko meso, 12 odstotkov goveje. Do 50 odstotkov so se podražili ključni artikli, ki jih v gospodinjstvu kupujemo dnevno. Ali se bodo cene mesa še naprej dvigale? Kako lahko dvige cen omejimo potrošniki? To so se spraševali v informativni oddaji Planet 18.