"Tukaj sem zato, ker sem temnopolt" #video

Spielbergova osebna družinska drama Fabelmanovi in irski film Duše otoka sta na 80. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus prejela nagrado za najboljši dramski film oziroma za najboljšo komedijo ali glasbeni film. 80. podelitev zlatih globusov je vodil temnopolti komik Jerrod Carmichael, ki je nemudoma dregnil v osje gnezdo oziroma se dotaknil razloga, zakaj lani ni bilo prenosa prireditve, ki organizira Združenje tujih dopisnikov Hollywooda.

Združenju tujih dopisnikov Hollywooda, ki podeljuje zlate globuse, že vrsto let očitajo, da do pred kratkim med člani ni imelo temnopoltih, žensk in predstavnikov manjšin.

Nagrado za najboljšo režijo je prejel Steven Spielberg za film Fabelmanovi. Film govori o težavnem zakonu Spielbergovih staršev, antisemitizmu in začetkih kariere slavnega režiserja.

Jerrod Carmichael

Kar tri zlate globuse je prejela tragična komedija o propadanju prijateljstva na odročnem irskem otoku Duše otoka. Colin Farrell ga je dobil za najboljšo moško glavno vlogo, scenarist in režiser Martin McDonagh pa za najboljši scenarij. Eddie Murphy je dobil nagrado za zgodovinski prispevek svetu zabave. V svojem govoru je povedal, da obstaja dokončen načrt, ki mu lahko sledite, da dosežete uspeh, blaginjo, dolgoživost in duševni mir.

Nagrado za najboljšo glavno moško dramsko vlogo je dobil Austin Butler, ki je igral legendarnega Elvisa Presleyja. Cate Blanchett, ki se podelitve ni udeležila, je prejela nagrado za najboljšo dramsko igralko za film Tar. Med produkcijami, ki ustvarjajo program za male ekrane, so največ nagrad pobrale serije Abbott Elementary, White Lotus in House of the Dragon.

Zlati globusi so od nekdaj veljali za nekakšno napoved za oskarje, ki jih bodo letos podelili 12. marca. Več v zgornjem prispevku iz oddaje Planet 18.

