Se spomnite filma Babica gre na jug? Zdaj prihaja še dedek. #video

Se še spomnite kultnega slovenskega filma Babica gre na jug iz leta 91? No, sinoči je v kinematografe prišel celovečerec Dedek gre na jug istega režiserja, Vincija Vogua Anžlovarja. Sicer ne gre za nadaljevanje uspešnice iz devetdesetih, so pa med filmoma številne vzporednice.

Uro in pol dolga komična drama se lahko pohvali z vrhunsko igralsko zasedbo, v njej nastopajo na primer Boris Cavazza, Vlado Novak in Zala Djurić. Premiero si je ogledala novinarka Ana Raščan, še prej pa se je z Bojanom Emeršičem spomnila legendarne uspešnice Babica gre na jug.

Celovečerni prvenec Vincija Vogua Anžlovarja Babica gre na jug, prvič predvajan decembra 1991, je z nekaj več kot 62 tisoč gledalci takrat postal najbolj gledan slovenski film po letu 91. Vse dokler ga čez šest let ni presegel Outsider.

Eno od glavnih vlog je zaigral Bojan Emeršič, ki zaznava nekaj bistvenih razlik med snemanjem nekoč in danes: "Predvsem je bilo bolj entuziastično, ker je bil to prvi film za Vincija, Petra, Natašo Matjašec, mene, skratka, bilo je eno tako vzdušje, res posebno vzdušje, ki ga je težko pozabiti. In v tem vzdušju je potem nastal ta luštkan film."

In kako mu je uspelo vse te legendarne igralce zbrati na enem mestu? Vinci odgovarja v svojem duhovitem slogu:

"Blazno dobri honorarji so (smeh, op. p.) ... Moje izkušnje so, da si vsi igralci želijo delati z mano, ker jih naredim boljše, kot v resnici so, ker znam iz njih potegniti tisto, kar jih nato dela za presežno vrednost."

V filmu se prepletajo situacijska in pogovorna komedija, akcija ter ljubezenska zgodba. In, tako kot pravi Emeršič, film je poln vseh mogočih čustev, ki obstajajo.

