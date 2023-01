Turška igralka je na snemanju serije končala v solzah!

V novi seriji Odvetnica za ločitve lahko spremljate Colpan Cevher, priznano odvetnico, ki je iz družinskega podjetja ustvarila najboljšo odvetniško pisarno za ločitve v Istanbulu. Njena najstarejša hči Azra (Gökçe Bahadır) zapusti pisarno in se pridruži konkurenci, njena trmasta sestra Sanem, ki je prav tako odvetnica, ostane pri mami, najmlajša sestra Gunes pa se s pravom ne ukvarja. Zadeve se zapletejo, ko se 25 let po tem, ko je pobegnil z varuško, pojavi njihov oče in zahteva svoj delež v podjetju.

Azrino urejeno življenje se obrne na glavo, ko izve, da ji je mož, prav tako ločitveni odvetnik, nezvest. Par ima tri čudovite otroke. Kljub bogatim izkušnjam Azra ni pripravljena na lastno ločitev. V novem podjetju pa se nato ponovno poveže s staro ljubeznijo. Na vrhu njihove službene stavbe je lahko le ena pisarna in v Azrini novi pisarni se odločijo, da bodo njeno prejšnjo uničili. Umazana ločitev, obujena ljubezenska zveza in grenko poslovno rivalstvo z mamo potisnejo Azro na rob.

Gökçe Bahadır, ki igra v eni od glavnih vlog, se je s tem projektom zelo uspešno vrnila na televizijske zaslone. Gre za priredbo britanske serije The Split, ob bok pa so ji v glavnih vlogah stopile turške zvezdnice Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı in Sarp Akkaya.

Občinstvo je tudi v preteklosti osvajala z različnimi vlogami, saj se, po njenih besedah v vsako zelo vživi in trdno dela za njeno uspešno uprizoritev. To sicer velja tudi za vlogo Azre, kar pa je podprla s primerom snemanja druge serije:

"Že na samem scenariju smo že prej trdno delali, tudi od dva do tri mesece prej. Povsem smo se osredotočili na ozadje, torej na tiste stvari, ki so glavni ženski lik v življenju izoblikovale. Tisti lik je imel precej več travm in življenjskih preizkušenj, kar me je povsem prevzelo, da sem se v vlogo tako vživela, da nisem več vedela, kdo je Gökçe."

Igralka je poudarila, da se ji to sicer zgodi med pripravo na vsako vlogo, takrat pa jo je zaradi tragičnosti igranega lika vse skupaj še posebej prevzelo, celo tako, da je na snemanju začela jokati, četudi scenarij tega ni zahteval.

"Takrat je bila bolečina tako huda, da sem Azro zaradi tolikšnega ponotranjanja vloge intenzivno začutila. Enkrat se med snemanjem enostavno nisem mogla zadržati in sem planila v jok," je pojasnila.

Gökçe Bahadır boste lahko od danes naprej na Planetu spremljali v seriji Odvetnica za ločitve. Na sporedu bo od ponedeljka do petka ob 17. uri! Pred tem si lahko ob 16. uri ogledate tudi epizodo priljubljene hrvaške telenovele Zlati dvori. Zamujene epizode si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.