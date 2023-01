Igralka kljub zavidljivemu uspehu ostaja skromna

Igralka Gökçe Bahadır se je s serijo Odvetnica za ločitve po štirih letih vrnila na televizijske zaslone in s tem uslišala želje oboževalcev. Kaj jo je prepričalo, da je vlogo sprejela? "To je bilo delo, pri katerem sem se zaljubila v scenarij in zgodbo. Zdi se mi dobra. Zelo mi je všeč," je priznala.

V zgodbi, ki jo je prepričala, lahko spremljate Colpan Cevher, priznano odvetnico, ki je iz družinskega podjetja ustvarila najboljšo odvetniško pisarno za ločitve v Istanbulu. Njena najstarejša hči Azra, ki jo igra Gökçe, nato zapusti pisarno in se pridruži konkurenci. Njena trmasta sestra Sanem, ki je prav tako odvetnica, ostane pri mami, najmlajša sestra Gunes pa se ne ukvarja s pravom. Zadeve se še bolj zapletejo, ko se 25 let po tem, ko je pobegnil z varuško, pojavi njihov oče in zahteva svoj delež podjetja.

Azrino urejeno življenje se obrne na glavo, ko izve, da ji je mož, prav tako ločitveni odvetnik, nezvest. Par ima tri čudovite otroke. Kljub bogatim izkušnjam Azra ni pripravljena na ločitev, ko se v novem podjetju ponovno poveže s staro ljubeznijo. Na vrhu je lahko le ena pisarna in v Azrini novi pisarni se odločijo, da bodo uničili njeno prejšnjo. Umazana ločitev, obujena ljubezenska zveza in grenko poslovno rivalstvo z mamo Azro potisnejo na rob.

Odločitev za sodelovanje pri tem projektu se je izkazala za izjemno dobro, saj so gledalci serijo zelo lepo sprejeli in je dosegla velik uspeh, tako kot vsi projekti, ki se jih loti Gökçe Bahadır. V odgovoru na vprašanje, kaj je razlog za to, igralka ostaja skromna: "Težko bi rekla, ker med samim delom pri projektu nikoli ne veš, ali bo uspešen ali ne. Preprosto se samo potrudiš, da svoj del opraviš po najboljših močeh. Me pa izredno razveseli, ko vidim, da je občinstvo zadovoljno."

Prvi del serije Odvetnica za ločitve, ki je priredba britanske serije The Split in se lahko pohvali z oceno 7,1 na IMDb, si boste na Planetu lahko ogledali že jutri ob 17. uri.

Serijo Odvetnica za ločitve (Evlilik Hakkında Her Şey) boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 17. uri. Pred tem si lahko ob 16. uri ogledate epizodo hrvaške telenovele Zlati dvor. Zamujene epizode in druge vsebine si lahko brezplačno ogledate na Planeteka.si.

