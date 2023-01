Šokantno: njuna ločitev je eskalirala do aretacije, sojenja in prepovedi približevanja!

Deseta sezona šova Poroka na prvi pogled: ZDA se je prejšnji teden končala z dramatično finalno epizodo, v kateri smo lahko izvedeli kar nekaj sočnih podrobnosti o življenju zakoncev po tem, ko so kamere ugasnile. Brandon in Taylor, ki sta se sicer odločila, da se ločita, sta namreč razkrila, da sta se vmes znašla tudi na sodišču.

V zadnji epizodi desete sezone šova Poroka na prvi pogled: ZDA so se zakonci ponovno sestali po petih mesecih. Pred tem so se tudi odločili, ali bodo teh pet mesecev še naprej ostali poročeni ali se bodo ločili. Brandon in Taylor sta se po vseh težavah, ki sta jih imela, več kot pričakovano odločila za ločitev. A njuni prepiri se z ugasnitvijo kamer niso končali.

Po poročnem dnevu Brandona in Taylor je upanje na večno ljubezen začelo hitro bledeti. Brandonova nepripravljenost na komunikacijo in agresivno vedenje sta povzročila več neprijetnih spopadov med njegovo ženo in producenti šova. Čeprav so Brandonove napake močno zaznamovale razmerje, pa tudi Taylor ni bila brez pomanjkljivosti.

Objava na Instagramu, v kateri je navedla natančne podrobnosti o tem, kaj išče pri moškem, in navedbi, da je samska, prenočitev v hotelu pri drugih in njena ponavljajoča se nezmožnost priznati, da se moti, so prispevali k neuspehu njunega zakona. Zadeve so se le še poslabšale, ko je Brandon še naprej bil boje s snemalno ekipo.

Medtem ko je Brandon v pogovoru s svojo ženo za kamero povedal, da misli, da bodo stvari boljše, ko bo snemanje končano, pa je Taylor sklenila drugače in se odločila za ločitev. Zdelo se je, da je dokončna ločitev jasen znak, da bosta šla vsak svojo pot, vendar so se zapleti med njima še naprej samo stopnjevali.

V finalu 10. sezone Poročena na prvi pogled je Taylor namreč podrobno opisala, kaj se je zgodilo med njo in Brandonom v zadnjih petih mesecih po koncu snemanja. Že tako intenziven prepir nekdanjega para se je stopnjeval v baru v Washingtonu, D.C., kjer je po besedah Taylor včasih delal Brandon. V nadaljevanju je zatrdila, da je Brandon izjavil, da se ne bo nikoli več vrnil v bar, zato se je odločila, da na to lokacijo na pijačo pripelje takrat sicer samo prijatelja, s katerim sta naposled postala partnerja.

Na domnevno presenečenje Taylor je bil v baru tudi Brandon in kmalu zatem je izbruhnil prepir. Taylor trdi, da je Brandon pristopil k njej in njenemu prijatelju, in ko sta poskušala oditi, jima je Brandon sledil. Po drugi strani pa je Brandon v sodnih spisih navedel, da je bila Taylor napadalka, ki je povzročila fizično poškodbo, pri čemer je izjavil, da ima za dokaz tudi fotografije. Zaradi nasprotujočih si izjav glede krivde ni bilo jasno, kdo je kriv. Policija je bila enakega mnenja in tako sta bila aretirana oba.

Njuna aretacija je pripeljala do tega, da sta preživela vsaj en dan v zaporu in vsak drug proti drugemu vložila nalog za prepoved približevanja. Na žalost se drama s tem ni končala, saj so morali iti na sodišče. V tožbi so morali sodelovati tudi preostali kandidati šova – Meka, Michael, Mindy in Katie. Dvodnevno sojenje je privedlo do odobritve obeh nalogov za prepoved približevanja. Preprečena jima je kakršnakoli medsebojna komunikacija, tudi prek tretje osebe, in bližina na določeni razdalji.

Njuno razmerje se je nesrečno in nepričakovano obrnilo na še slabše in velja za zvezo z enim od najhujših zapletov v zgodovini šova Poroka na prvi pogled. Čeprav ni jasno, kdo je kriv za incident v baru, sta oba dosledno kazala napake v zakonu. Medtem ko je Brandonovo eksplozivno vedenje neopravičljivo, ne smemo spregledati tudi malomarnega vedenja njegove žene. Na žalost so se strokovnjaki tokrat krepko zmotili z izborom Brandona in Taylor, saj sta dokazala, da sta vse prej kot kompatibilna.

Že nocoj pa se začenja enajsta sezona šova Poroka na prvi pogled: ZDA, ki jo boste na Planetu prav tako lahko spremljali od ponedeljka do srede ob 21.15! Bodo tokrat strokovnjaki imeli več sreče pri izboru kandidatov?

