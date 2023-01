"S tem dejanjem me je kar malo vzburila," priznava mož

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, se pari vztrajno bližajo končni odločitvi. Nazadnje so se pari družili na skupnem oddihu, med vračanjem domov pa je nevesta Katie storila nekaj, kar je njenega moža malce vzburilo.

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA ste zakonce lahko nazadnje videli na skupnem oddihu, kjer pa se za Katie in Dereka ni vse odvilo po načrtih. Derek se je namreč po Katinih besedah spogledoval z drugo nevesto, kar jo je tako razburilo, da je skupno mizo zapustila kar dvakrat v enem večeru. Na poti domov pa sta se nato znova zbližala.

Katie je med vožnjo namreč opazila na cesti želvo in predlagala, da jo rešita ter obdržita. "To imam na svojem seznamu želja," je še pojasnila. Derek je ustavil, da je lahko rešila želvo, na samem pa priznal: "Presenečen sem bil nad tem, da je Katie povsem po instinktu želela rešiti želvo s ceste. Če sem povsem iskren, me je to kar malo vzburilo."

Katie mu je nato prinesla želvo in mu dejala, da jo želi odnesti domov. "Potrebuje srečen dom," je še dodala, Derek pa ji je odvrnil, da morata najti nekaj, v čemer jo bosta lahko varno pripeljala domov. Med iskanjem primerne namestitve pa je Katie priznala: "Pojma nimam, kako se skrbi za želvo, ampak Derek me je spodbujal, naj izpolnim del s svojega seznama, in to je zbudilo otroka v meni."

Zakonca sta rešenega želvaka poimenovala Cal. Na koncu reševanja ga je Katie postavila kar na sovoznikovo mesto pod nogami, z možem Derekom pa sta si po tem "dala petko". "Če bi na svetu le obstajalo več takšnih ljudi, kot si ti," je Katie še dejal mož.

Odnos med mladoporočencema se očitno izboljšuje, kar je bistvenega pomena, saj vse kandidate nocoj čaka sprejem končne odločitve. Koliko od njih bo poročenih vstopilo v resnično življenje in koliko od njih se bo ločilo? Vse to in še več izveste v izjemno zanimivi epizodi že nocoj ob 21. uri na Planetu!

