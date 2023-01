Kar tri smrti v svetu slavnih #video

Jeff Beck velja za enega najvplivnejših kitaristov na svetu. Zaslovel je s skupino The Yardbirds leta 1965, uspešna pa je bila tudi njegova solistična kariera. Legendarnega rockerja so dvakrat uvrstili v dvorano slavnih rock'n'rolla, ustanovil je tudi skupino Jeff Beck Group, v kateri je deloval s slavnim Rodom Stewartom. Umrl je pri 78 letih, po tem, ko je pred kratkim zbolel za bakterijskim meningitisom.

Smrt je pretresla tudi modni svet. V 56. letu se je poslovila ena najbolj zaželenih manekenk 80. in 90. let. Tatjana Patitz je skupaj z Lindo Evangelisto, Cindy Crawford, Naomi Cambell in Cristy Turlington tvorila najpomembnejšo modno peterico tistega časa. Zaigrala je v nekaj filmih in se proslavila tudi z nastopom v najbolj seksi spotu Georgea Michaela za pesem Freedom.

Danes pa je sledil nov šok v svetu znanih. Pri 54 letih je umrla Lisa Marie Presley, pevka in edini otrok legende rock'n'rolla Elvisa Presleyja, je sporočila njena družina. Glede na poročanje medijev naj bi doživela srčni zastoj, neodzivno naj bi jo našli na njenem domu v Calabasasu v Kaliforniji. Lisa Marie se je rodila leta 1968. Očetu je sledila v glasbene vode, kjer si je ustvarila kariero. Poročena je bila štirikrat, med drugim s pop legendo Michaelom Jacksonom in igralcem Nicholasom Cageem. Imela je štiri otroke, njen sin Benjamin Keough je leta 2020 storil samomor. Nazadnje se je v javnosti pojavila v torek na podelitvi zlatih globusov, na kateri je Austin Butler dobil nagrado za najboljšo glavno moško dramsko vlogo v biografskem filmu o Elvisu.

