"Trudim se, da me televizija ne pokvari" #video

Televizija te lahko hitro pokvari

V sobotni oddaji Planet Vau smo pobližje spoznali voditelja informativne oddaje Planet 18, Igorja Krmelja. Z njim smo se sprehodili po čudovitem Vodomčevem gaju, ki je v bližini njegovega doma. Tam se rad sprehodi tudi s svojo družino, zaupal pa nam je tudi, koliko mu pomenita slava in družina.

Igor Krmelj Foto: Planet TV

Kaj je slava?

"Nikoli nisem bil željan slave, ne delam tega zato, da bi bil slaven. Itak, kaj pa je slava v Sloveniji? In niti mi ne godi, da me ljudje prepoznajo. To vzamem kot neko stransko škodo, ki je daleč od tega, da je škoda. Ampak to je služba."

Iz studia na vrt

Ker pa je informativni program tudi stresno okolje, kjer štejeta le ura in tempo, nam je Igor zaupal, kako se pomiri v vsakdanjem življenju. Joga, pravi, da ni zanj, on potrebuje le tistih svojih 15 minut. "Po navadi jih kar podoživim na poti iz Ljubljane do doma. Zato mi je super, ker moja pot traja približno 20 minut, tako da pridem domov, kot rečem 'calma'." Ko pridejo bolj naporni dnevi, pa se Igor zateče k naravi. Za hišo imajo tudi vrtiček, zato rad zalije paradižnik ali zgolj opazuje drevesa. "Si nekako potiho vzamem svoj čas, da stvari 'premeljem'."

Kaj nas čaka danes v oddaji Planet 18, pa nam je Igor napovedal že sinoči.

