Hamo: Delal sem v menzi in bilo mi je super #video

Eva in Hamo sta v pogovoru načela več zanimivih tem. Med drugim je Hamo povedal, kako zelo drugačno je bilo življenje glasbenikov v zadnjem letu. Marsikoga je presenetilo, da je priljubljeni pevec zelo spreten s kuhalnico in da je ta poklic nekaj časa tudi opravljal.

"S tem sem nehal, ker je bilo preveč naporno. Začel sem ob petih zjutraj in delal do petih popoldne. Delal sem v menzi. Super mi je bilo. Ampak če sem imel zvečer še vaje, je bilo to res na škrge. Če bi recimo delal v restavraciji, kar bi me veselilo, da bi bil chef ali kaj podobnega, bi to pomenilo delo med vikendi. Takrat pa nastopam s skupino, zato ta dva poklica nista združljiva," je povedal Hamo.

Kaj je še razkril o ljubezni, glasbenih načrtih in strasti do motorjev, si poglejte v zgorjem videu.

