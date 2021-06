Tako se je očeta ob deseti obletnici smrti spomnil priljubljeni pevec #video

Pred nekaj dnevi je minilo natanko deset let od smrti legendarnega pevca Brendija. Njegov sin, priljubljeni pevec Dejan Vunjak, je za oddajo Planet Vau, ki bo to soboto ob 18.30 na sporedu še zadnjič v tej sezoni, spregovoril o spominih na svojega očeta in razkril, kako so obeležili spomin nanj.