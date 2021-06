Valentina Plaskan: Želim si družine #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Dolgo časa sem ta materinski čut dajala na stran, ampak mislim, da je kar prisoten v meni," nam prizna v malce bolj osebnem pogovoru voditeljica Valentina Plaskan. Pred štirimi leti ji je umrl oče in družina ji je vedno veliko pomenila. Še toliko bolj, ko je ostala sama z bratom in mamo. Njena pozornost je zato namenjena njim, njeni psički, oddaji in, kot smo izvedeli, tudi posebni osebi.

Včasih pride s sprehoda s svojo psičko, včasih z gora v studio, a Valentina Plaskan je vedno pripravljena na nov izziv. Voditeljica rada deli utrinke iz zakulisja s svojimi sledilci na Instagramu. Tako je bilo kljub vročini tudi včeraj.

Valentina Plaskan Foto: Instagram

Danes bo ponovno z vami, zato ne zamudite najnovejših informacij doma in po svetu.

Včeraj smo v popoldanski oddaji že napovedali mobilne enote za cepljenje, danes bomo o njih izvedeli več, kje in kako delujejo. Pa tudi o tihih junakih epidemije. Poročali bomo o navalu miši v Avstraliji, pri športu pa tudi o 24-letnemu Koprčanu. Luka Dončić in Goran Dragić v ligi NBA tako dobro igrata, da pozabljamo na tretjega Slovenca v najmočnejši ligi na svetu. Vlatko Čančar na pravo priložnost še čaka. Danes v Planet 18!

Prve novice dneva vas na Planetu čakajo že ob 16. uri, nato pa še v osrednji informativni oddaji Planet 18 ob 18. uri. Bodite z nami!

