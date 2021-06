Zaradi njega ne plešem več #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še zadnjič to sezono vas v svojo družbo vabi Bojan Požar v oddaji Ura moči, ki bo na sporedu v nedeljo ob 18.30. Ne zamudite!

Novinar in voditelj oddaje Ura moči Bojan Požar vsak dan piše. Tudi takrat, ko se odklopi od vsakdanjih obveznosti. Tako da zanj popoln odklop nikoli ni popoln. Čeprav je pred njim zadnja oddaja pred poletjem, pa ne pozabi na zgodbe.

"Vsako leto grem na en daljši pohod, na katerem prehodim po nekaj 100 kilometrov. In tudi tečem maratone in še kaj. Ampak zraven imam pa vedno računalnik."

"Ko novinarstvo postane način življenja, ne iščeš več popolnega odklopa," nam razloži. Kar pa ne velja za njegovo partnerico, ki živi za ples. Ob vprašanju, ali tudi sam pleše, pa Bojan opiše simpatično anekdoto, ki vključuje enega naših najboljših plesalcev. In z njim se res ne gre kosat. Zato se Bojan raje drži svojega političnega parketa. Nova tema in nov komentar še to nedeljo.

Oddaja Ura moči še to nedeljo ob 18.30 na Planetu. Bodite z nami!

