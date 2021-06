Ura moči: "Če se Počivalšek ne bo vrnil v DZ, sam ne bom glasoval"

"46 glas za zamenjavo predsednika DZ Igorja Zorčiča je mogoče pridobiti samo tam, kjer manjka. To je v poslanski skupini SMC in ta glas ima minister Zdravko Počivalšek, ki se mora vrniti v državni zbor. Brez njega se zamenjava ne bo zgodila. Če se ne bo vrnil v DZ, sam ne bom glasoval," je jasno povedal poslanec Robert Polnar.

"Dvakrat sem gledal neverjetni politični diletantizem in tretjič pri tem ne bom sodeloval," je v tokratni oddaji Ura moči na Planet TV, ki jo vodi Bojan Požar, dejal poslanec DeSUS Robert Polnar. Poleg njega je bil gost v oddaji tudi poslanec SDS Franc Breznik. Na vprašanje, ali bo prišlo do zamenjave predsednika DZ Igorja Zorčiča, ali je to realnost ali pobožne želje vladne koalicije, Breznik odgovarja, da je vse odvisno od premisleka: "Po dveh neuspešnih glasovanjih bo to stvar premisleka o tem, ali je zamenjava koristna, ali bo prišlo do nekega konsenza, ali pa bomo našli večino za to, da ga zamenjamo."

"Če že gremo v ponoven poskus postavljanja novega predsednika DZ, bi morali vsaj nominalno imeti tistih 46 glasov, ki jih koalicija realno lahko ima v DZ. Čeprav tudi to ne zagotavlja zanesljive razrešitve. Nikakor ne moremo posegati v to področje, če nimamo zagotovljenih vsaj 46 glasov," je prepričan Polnar.

"Predčasnih volitev se ne bojimo"

Po besedah Breznika je imela koalicija obljubljenih celo 47 glasov: "Dva poslanca sta igrala dvojno igro. Mi ne bi šli na glasovanje, če ne bi 47 poslancev nekaj obljubilo. V SDS se predčasnih volitev ne bojimo." Za Polnarja predčasne volitve niso možnost.