Janša za novega pravosodnega ministra predlaga Marjana Dikaučiča

Premier Janez Janša je sledil predlogu SMC in za novega ministra za pravosodje predlagal Marjana Dikaučiča. Predlog je že poslal v DZ. Dikaučič bo, če bo dobil podporo DZ, nasledil Lilijano Kozlovič, ki je minuli teden odstopila, danes pa se je DZ seznanil z odstopom in ji je funkcija s tem uradno prenehala.

Vodja poslancev SMC Gregor Perič je v današnji izjavi novinarjem v DZ glede izbire kandidata za novega pravosodnega ministra spomnil, da je bilo v igri več možnih imen, na koncu pa se je krog zožil na Marka Starmana in Marjana Dikaučiča, sicer stečajnega upravitelja.

Izvršni odbor SMC je v četrtek predsednika stranke Zdravka Počivalška pooblastil, da do danes zaključi pogovore z možnima kandidatoma in premierjem Janšo. Starman je veljal za najverjetnejšega kandidata, zato je bila izbira danes za marsikoga presenečenje.

Stečajna zakonodaja je prioriteta

Po Peričevih navedbah so se za Dikaučiča odločili zlasti zato, ker je stečajna zakonodaja za SMC zelo pomembna programska prioriteta. Glede tega v preteklosti ni bilo narejenega dovolj, je opozoril. Zdaj pa po njegovih besedah računajo, da se bo z dodatnim angažmajem tudi to področje dalo urediti, in sicer tako, da na eni strani opredelijo obveznosti dolžnikov in na drugi strani zaščitijo upnike v postopkih.

Zaslišanje kandidata pred pristojnim odborom DZ je pričakovati prihodnji teden. Če bo seja dovolj zgodaj, bi lahko že prihodnji teden o kandidatu odločal tudi DZ, sicer pa v prvi polovici tedna za tem, je danes povedal Perič. Težav s podporo Dikaučiču ne pričakuje. Spomnil je, da je za imenovanje ministra potrebna navadna večina oz. večina prisotnih poslancev. Sicer pa po Peričevih ocenah glasovanja ta teden v DZ nakazujejo, da vlada v DZ uživa ustrezno podporo.

Naslednika našli v tedni dni po odstopu Kozlovičeve

Kandidat za ministra se v skladu s poslovnikom DZ najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstavi pristojnemu delovnemu telesu in odgovarja na vprašanja njegovih članov. Predsednik odbora nato najkasneje v 48 urah po predstavitvi predsednikoma DZ in vlade pošlje mnenje odbora o predstavitvi kandidata.

Ministrica iz vrst SMC Kozlovičeva je odstopila minuli četrtek, potem ko je vlada sprejela sklep o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Janša je takoj po odstopu ministrice Počivalška zaprosil, naj v zakonskem roku oziroma čim prej predlaga novo ime za prevzem vodenja pravosodnega ministrstva.

Obvestilo Janše parlamentu o odstopu Kozlovičeve lahko preberete tukaj.