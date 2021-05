Uradno: odstopila je pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič, Janša že pozval k predlogu za novo ime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič iz vrst SMC je odstopila, so nam potrdili na pravosodnem ministrstvu. Na odstopno izjavo se je že odzval predsednik vlade Janez Janša, razlog za odstop pa je vladna razveljavitev postopka izbire dveh delegiranih evropskih tožilcev.

V prvem odzivu na Twitterju je premier Janez Janša objavil:

Podpredsednik vlade in predsednik SMC Zdravko Počivalšek pa je na Twitterju odstop Kozlovičeve obžaloval:

Obžalujem odločitev kolegice Lilijane Kozlovič. @StrankaSMC bo v najkrajšem času predlagala njenega naslednika ali naslednico. Obrazložitev sklepa vlade sem podal tukaj ⬇️https://t.co/y2Ay8FdTFj — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) May 27, 2021

Počivalšek je ob tem na Facebooku še zapisal: Pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev gre za preveč pomembno zadevo, zato ne sme biti niti sence dvoma o korektnosti postopka njihove izbire ali o morebitni kontaminiranosti kandidatov. Za mnoge strokovnjake je postopkovno sporen tudi kompromisni predlog, ki ga je podal komisar Didier Reynders, saj bi s tem Vlada Republike Slovenije presegla svoja zakonska pooblastila. Zato smo sprejeli ODLOČITEV, da se postopek izbire ponovi, nov poziv pa pomeni premik z mrtve točke, na kateri se nahajamo. Ugotavljanje, ali sta bili predlagani imeni izbrani v skladu z zakonom, je sicer potekalo pod izjemnim medijskim pritiskom. Že mesece pred rokom, ki je bil določen za pošiljanje predloga Evropskemu javnemu tožilstvu, so se k izvajanju tega pritiska pridružili tudi nekateri posamezniki z evropske ravni. In to navkljub dejstvu, da Slovenija ni edina država, ki svojega predloga še ni podala, a se drugih pri tem ni omenjalo. To je nesprejemljivo vmešavanje v naše notranje zadeve, ki ga nikakor ne bomo dopustili. Pri tem je pomembno izpostaviti, da je sodelovanje držav članic v tem sistemu prostovoljno in da pet članic sploh ni pristopilo k sistemu in v njem ne bodo sodelovale. Vlada ima vso pristojnost, da postopek izbire evropskih delegiranih tožilcev izpelje tako, da se izognemo vsakemu dvomu v njegovo korektnost in da se ponovljen postopek izpelje transparentno.

Ministrica: Postopek je bil izpeljan zakonito

"Kot sem že večkrat poudarila, je bil postopek s strani ministrstva za pravosodje izpeljan zakonito, skladno z nacionalno zakonodajo in uredbo Sveta EU," je ministrica zapisala v odzivu. "Res je, da je v sistem Evropskega javnega tožilstva vključenih le 22 držav članic, a menim, da ta institut okrepljenega sodelovanja predstavlja več Evrope in je pomembna priložnost za boj proti korupciji in dejanjem na škodo sredstev Evropske unije," je še navedla.

Dodala je tudi, da "spoštovanje veljavne zakonodaje in njenih postopkov zagotavlja pravno varnost in s tem tudi pravno državo, za kar sem se vedno in se bom zavzemala".