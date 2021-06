Ura moči: Je Slovenija pravna država ali so sodniki zgolj politični igralci? #video

''Formalno pravno državo imamo, je pa res, da še nismo prekinili s staro miselnostjo prejšnje države. Danes velja načelo nedolžnosti, včasih je veljalo načelo krivde in je moral obdolženec sam dokazovati, da ni kriv. V prejšnjem sistemu je bilo namreč pravosodje samo podaljšek oblasti in je v resnici šlo za to, da je pravo uporabljalo za vladanje. Truditi se moramo za vladavino prava, in čeprav sodnika nastavlja politika, sodnik ne sodi skladno z neko njeno politično doktrino, ampak mora soditi skladno s pravom, se pravi znotraj svojih svetovnih nazorov, svojega razumevanja pravičnosti,'' pa je uvodoma poudaril dr. Peter Gregorčič.

''Nepolitična sodišča so mit. Vsak, ki je del oblasti in vsak, ki ga je postavila politika, je politični igralec,'' je še poudaril dr. Jurij Toplak.

Bojan Požar je v nadaljevanju poudaril tudi izjavo sodnika ljubljanskega Okrožnega sodišča Zvjezdana Radonjiča, ki je opisal zakulisje slovenskih sodišč, natančneje sodnikov, ki se postavljajo za ''zanesljive naloge''.

Sogovorniki so se dotaknili še vprašanja, zakaj politiki slovenskemu pravosodju pogosto očitajo, da je spolitizirano in obratno, zakaj se sodniki in tožilci pogosto izražajo politično. Debata je tekla tudi o medijskem nastopu vrhovne državne tožilke Mirjam Kline in o zapisu okrajne ljubljanske sodnice Urške Klakočar Zupančič, ki je na družbenem omrežju Janeza Janšo označila za velikega diktatorja.