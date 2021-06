Komotar Minuta o avtu, ki govori #video

Si predstavljate, da se pogovarjate s svojim avtomobilom? Ne za šalo, zares. Sprašujete ga o vremenu, ko vam je dolgčas vas zabava s šalami, ko ste lačni, pa vam predlaga pot do najbližje restavracije. Tudi o tem v tokratni oddaji Planet Vau.

Vloger Ciril Komotar ali Komotar Minuta je ljubezen do avtomobilov in hitrosti ''podedoval'' po očetu. Sam pravi, da je še vedno avtomobilistični novinar, le da vsebine danes posreduje na nekoliko drugačen način. Za nas je testiral prestižen in pregrešno drag mercedes, ki govori in ima masažne sedeže.

Z mladimi, a izredno uspešnimi rokerji Joker Out smo govorili o slavi, oboževalkah in nedrčkih. Kakšne so njihove tehnike osvajanja in zakaj ne bodo več podlegli obljubam Slavka Ivančiča?

Bolje bomo spoznali mlado in razigrano glasbenico, ki niti na vožnjo po avtocesti ne more brez svoje ukulele. Zmagovalka pop rock festivala leta 2017 nam bo povedala nekaj več o svojem prvem albumu, ki ga ustvarja skupaj z Žanom Serčičem.

V rubriki Vau Iskreno pa tokrat pogovor s pevko Nino Pušlar. Zakaj je preteklo leto ni bilo in kaj je počela?

Planet Vau, v soboto ob 18.30 na Planetu. Bodite z nami!

