To je počel zvezdnik, preden je postal igralec

Mehiški televizijski zvezdnik Fernando Colunga, ki ga na Planetu lahko spremljate v kultni telenoveli Prevare, se je pred bleščečo igralsko kariero preizkusil v mnogih povsem drugačnih poklicih. Ampak že od nekdaj si je želel postati igralec in ta želja se mu je bolj po naključju kasneje tudi uresničila.

Da je z veliko truda vse mogoče, je s svojo kariero dokazal tudi igralec Fernando Colunga, ki velja za enega najbolj priljubljenih mehiških igralcev. Preden je postal eden najbolj prepoznavnih igralcev v mehiških telenovelah, se je moral namreč preizkusiti v nekaterih drugih poklicih, ki z zabavno industrijo nimajo povezave.

Za mehiške medije je igralec razkril, da je študiral za poklic, ki z igranjem in gledališčem nima niti najmanjše povezave. "Študiral sem za gradbenega inženirja, ki se ukvarja z gradnjo mostov, cest in podobnimi vrstami gradnje, ampak se kasneje v tem nikoli nisem preizkusil," je priznal mehiški zvezdnik.

Vseeno se je pred vstopom v igralski svet delal tudi kot natakar, administrator v prodajalni avtomobilov, imel pa je tudi trgovino s strojno opremo, ki jo je tudi vodil.

Kljub temu, da se je preizkusil na številnih področjih, si je Fernando Colunga že od malih nog želel postati igralec. In ta želja ga je gnala, da je sprva nastopal kot dvojnik za nekatere uveljavljene igralce. "Začel sem kot kaskader v akcijskih prizorih."

Fernando Colunga ob Gabrieli Spanic v priljubljeni seriji Prevare (La Usurpadora).

Tako se je bolje spoznal z igralskim svetom, kasneje se je vpisal tudi v igralsko šolo televizijske mreže Televisa. To je bila njegova odskočna deska v svet telenovel, kjer se je uveljavil kot eden najbolj priljubljenih in iskanih igralcev in s tem izpolnil tudi svoje otroške sanje. Slovenci smo ga najprej spoznali v vlogi Joseja Armanda v telenoveli Esmeralda, nato pa še v številnih drugih mehiških serijah.

