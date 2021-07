To je bila največja zmota gledalcev o njegovi vlogi

Ob sobotah in nedeljah ob 18.30 lahko gledalci Planeta spremljajo odlično humoristično serijo Epizode, v kateri priljubljeni igralec Matt LeBlanc, ki ga večina pozna iz serje Prijatelji, igra samega sebe. Čeprav so to, da igra samega sebe, nekateri gledalci ocenili kot zelo pogumno, jih je igralec ob tem opozoril na pomembno malenkost.

Ko so mediji LeBlanca vprašali, katera je največja zmota gledalcev o njegovem liku v seriji Epizode, je povedal, da ga ljudje neprestano sprašujejo, ali ga nič ne skrbi, da bodo ljudje mislili, da je Matt LeBlanc v seriji tak kot Matt LeBlanc v resnici.

"Če bom dobro odigral svojo vlogo, upam, da bodo ljudje res mislili, da sem tak tudi v resnici. To je naloga igralca: ljudi prepričati, da je vse res. Kmalu po tem, ko sem privolil v sodelovanje pri seriji, sem se nehal obremenjevati s tem vprašanjem, saj so bili scenariji odlični. Zato me tudi ni motilo, če so bile v scenariju šale na moj račun, saj so bile te šale zares dobre."

Nekaj zadržkov do igranja samega sebe je sicer imel, preden je vlogo sprejel, a ga je producent David Crane, ki je z njim sodeloval tudi pri seriji Prijatelji, pomiril, da ne bodo snemali dokumentarca o njem in da lahko scenarij, če mu kaj ne bo všeč, tudi prilagodijo.

Tako je kar pet sezon Matt LeBlanc igral Matta LeBlanca. Igralec in lik sta si delila ime, podobna je tudi njuna življenjska zgodba, saj sta oba zaslovela z vlogo v seriji Prijatelji, med njima pa je še nekaj drugih podobnosti. Vseeno je igralec poudaril, da pomanjkljivosti lika niso njegove pomanjkljivosti. "K vlogi sem pristopil kot h katerikoli drugi in po najboljših močeh poskušal ustvariti lik, ki bo kar se da prepričljiv in v skladu z zgodbo."

Odlično humoristično serijo Epizode, ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,8 in v kateri Matt LeBlanc igra Matta LeBlanca, si na Planetu lahko ogledate ob sobotah in nedeljah ob 18.30. Tudi sicer lahko konec tedna preživite v družbi filmskih uspešnic na Planetu.

