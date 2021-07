Kot v seriji: igralka s sestro dvojčico ni govorila kar deset let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gabriela Spanic, ki jo v eni najboljših mehiških telenovel vseh časov Prevare (La Usurpadora) od zdaj na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri, je tudi v resničnem življenju doživela nekaj podobnega kot v seriji. S sestro dvojčico Danielo sta bili namreč kar dolgo časa v sporu.

Gabriela Spanic in njen lik Paola Bracho, glavna junakinja telenovele Prevare, imata kar nekaj skupnega. Nobena namreč ni imela najboljšega odnosa s sestro dvojčico. Čeprav je težko verjeti, sestri v slabih odnos nista bili le v televizijski seriji, ampak tudi v resničnem življenju, le da Gabriela Spanic in njena dvojčica Daniela v resničnem življenju nista spregovorili več kot deset let.

Sestri dvojčici Gabriela in Daniela Spanic:

Sprva so krožile govorice, da je nesoglasja med sestrama povzročil mož Daniele Spanic takoj po tem, ko je Daniela med nosečnostjo doživela možgansko kap in bila zaradi tega teden dni v komi.

Potem pa je Ademar Nahum, mož Daniele Spanic, razkril, da sta se sprli zaradi denarja. Daniela namreč ni želela pozirati s slavno sestro dvojčico in njenimi otroki za revijo, ki je za to ponudila zajeten kupček denarja.

"Mož moje sestre je s svojo požrešnostjo postal razlog za napetosti v najinih odnosih," je zadevo komentirala priljubljena igralka. Sestri med seboj nista govorili več kot desetletje.

Za slabe odnose med sestrama je moža Daniele Spanic Ademarja Nahuma obtožila tudi Norma Utreta, mama dvojčic. Ob tem se je oglasila Daniela in odločno zanikala, da bi bil kriv njen mož.

Sestri sta svoj odnos nato končno zakrpali leta 2017, po več kot desetletju napetosti. Komunikacija je ponovno stekla prek družbenih omrežij, nato pa je sledilo še zelo čustveno srečanje v živo, na katerem sta sklenili, da bosta dokončno pozabili na stare zamere.

