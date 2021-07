Tudi v drugo ni šlo: lepotica zapustila šov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka zvečer, postaja vse bolj napeto, saj so pari iz dneva v dan bližje najpomembnejši odločitvi, ali bodo skupaj ostali skupaj tudi po šovu ali se bodo razšli. Medtem sta se v brezizhodni situaciji znašla Cheryl in Andrew, oba sta se zato odločila predčasno zapustiti eksperiment.