Grozilo mu je, da ga bodo med snemanjem aretirali

Nocoj ob 20. uri bo na Planetu kriminalna drama Zakon ulice (Brooklyn's Finest), v kateri igrajo Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke in Wesley Snipes. Med snemanjem pa se je celotna produkcija tudi obremenjevala, ali bodo Snipesa aretirali zaradi utaje davkov.

Kriminalna drama Zakon ulice govori o treh obupanih policistih, ki se znajdejo v brezizhodnem položaju, Wesley Snipes pa je z vlogo razpečevalca mamil, ki bi se rad umaknil iz posla, po nekaj letih proslavil nekakšen povratek v prvo ligo igralcev. A njegov igralski uspeh so skoraj zasenčile njegove težave z davčno upravo, ki so metale temno senco tudi na njegovo filmsko delo. Med snemanjem Zakona ulice je namreč obstajala resna grožnja, da bodo Snipesa aretirali zaradi utaje davkov in da bo moral nekaj časa preživeti za rešetkami.

Wesley Snipes s soigralcem Donom Cheadlom

Leta 2008 je bil Snipes zaradi večletnega izogibanja plačilu davkov namreč obsojen na triletno zaporno kazen, kar je bila najvišja zahtevana kazen. Igralec je bil državi dolžan kar 2,7 milijona ameriških dolarjev davkov. Odmeven primer je na sodišču potekal ravno med snemanjem Zakona ulice, ko je bil Snipes na prostosti po plačilu milijonske varščine, njegovi odvetniki pa so se ukvarjali s pritožbo.

Na koncu ga je vseeno čakal zapor

Snemanje filma medtem, ko je bil v nekakšnih pravniških vicah, zagotovo ni bilo lahko. Čeprav je bil Snipes vse do konca poln upanja in je uspešno končal svoje delo pri filmu, za katerega je prejel celo nagrado Black Reel za najboljšega stranskega igralca, je moral decembra 2010 vseeno v zapor, kazen pa je odslužil aprila 2013.

Film Zakon ulice bo na Planetu v nedeljo ob 20. uri, ob 22.15 pa sledi še triler Rubežniki (Repo Men) z Judom Lawom.

