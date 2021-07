Lepi dvojčici sprejeli najpomembnejšo odločitev

Od ponedeljka do petka zvečer lahko na Planetu spremljate resničnostno oddajo Poroka na prvi pogled. Gre za poseben eksperiment, v katerem strokovnjaki na podlagi znanstvenih analiz združijo deset parov, ti pa morajo v osmih tednih ugotoviti, ali so si res usojeni. V oddaji zdaj spremljamo, kako kandidati sprejemajo končne odločitve, ali želijo ostati s svojimi partnerji tudi po koncu oddaje ali ne.

Po osmih tednih spoznavanja, v katerem so strokovnjaki pare izpostavili tudi preprekam in težavam, ki bi jih sicer doživeli v nekaj letih zveze, kar jim omogoča, da resnično spoznajo, ali bi se takšna zveza obnesla, je v šovu napočil trenutek, ko morajo kandidati razkriti, ali bodo zvezo z dodeljenim partnerjem nadaljevali tudi po koncu eksperimenta.

Simon in Alene ter Andy in Vanessa

Prva dva para sta se že odločila, da bosta srečo poskusila tudi v resničnem življenju. To sta bila Simon in Alene ter Andy in Vanessa. V ponedeljkovi oddaji pa smo videli prvo zavrnitev in prvo strto srce. Za to je poskrbela ena od sester dvojčic, ki sta v šovu poželi veliko pozornosti.

Michellin izbranec iz oddaje Jesse je prvi prebral svojo končno odločitev. Povedal je, da si želi, da bi prej odprl svoje srce in razkril, kaj čuti do Michelle. Priznal je, da ga je strah, da je prav zaradi tega zamudil svojo priložnost, da bi postala več kot samo prijatelja. Dejal je, da je kljub vsemu pripravljen poskusiti in da bo naredil vse, da zveza med njima uspe.

S tem je Michelle svoje srce ponudil na dlani, njej pa je, še preden je prebrala svojo odločitev, na obrazu pisalo, da ne čuti enako. Zapis je začela z nekaj pohvalami na račun Jesseja in mu s tem dala nekaj upanja, potem pa mu dokončno strla srce. "Na srečo so se najine poti križale. Ker te želim v svojem življenju za vedno. A ne kot svojega partnerja," je dejala. Jesse ob pogledu na odhajajočo Michelle ni mogel skriti velikega razočaranja.

Jesse in Michelle

In medtem ko se ljubezenska zgodba za eno od dvojčic ni končala pravljično, se je veliko bolje za drugo. Sharon in Nick sta oba sprejela odločitev, da želita nadaljevati zvezo tudi po koncu šova, čeprav je Sharon Nicka med prebiranjem pisma puščala v zelo veliki negotovosti.

Nick in Sharon

Ni namreč pozabila omeniti vseh težav, s katerimi sta se srečevala v teh osmih tednih. Na koncu sta bila vesela, da sta se oba odločila ljubezni dati priložnost tudi zunaj šova.

