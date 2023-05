Mezgec svojemu kapetanu utrl pot do zmage na prvi etapi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razburljiv zaključek smo spremljali tudi na Dirki po Madžarski, ki jo bomo vse do nedelje vsak dan v živo prenašali na Planet 2. Od srede do sobote se bo prenos začel ob 14.50, zaključno etapo v nedeljo pa boste lahko spremljali od 12.40. Dirko bosta komentirala športni komentator Damjan Medica in strokovni sokomentator Robert Jenko.