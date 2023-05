Na vroči stol kviza Milijonar bo sedel Boštjan Gorenc

Petkove večere gledalcem in gledalkam polepša tudi kviz Milijonar z vedno dobro razpoloženim voditeljem Juretom Godlerjem. V odgovarjanju na vprašanja se najprej preizkusijo prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, sledi pa še dobrodelni del, v katerem na vroči stol sedejo povabljeni gostje. Ta petek ob 20. uri bo na vprašanja v kvizu odgovarjal Boštjan Gorenc - Pižama, pisatelj, prevajalec, komik in raper. No, nekdanji raper, saj se zdaj s tem ne ukvarja več.

"Ko sem bil najstnik, je bil rap način, na katerega mi je uspelo najbolj ubesediti tisto, kar se mi je motalo po glavi," je povedal v oddaji. Ko je bilo zanimanj in projektov preveč, da bi se lahko posvetil vsem, se je raje odločil za drugačno pot. Tudi te dni je zelo zaposlen, saj trenutno prevaja več besedil, piše tudi nekaj pravljic, stripe in še marsikaj.

Kljub izjemni zaposlenosti pa je našel čas tudi za dobrodelnega Milijonarja. "Jure, zate vedno najdem čas," je ob tem povedal Boštjan in se pošalil: "Dve leti se že dogovarjava za kavo, pa nikoli nimaš časa, zato sem si rekel, da boš imel danes po snemanju mogoče tri minute časa, da spijeva en kapučino."

Boštjana Gorenca - Pižamo lahko v Milijonarju ujamete že v petek, 12. maja, ob 20. uri.

