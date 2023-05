"Jaz se opravičujem, vsem gledalcem" #video

Petkova oddaja Jutro na Planetu je bila nasmejana, dobesedno. Urednica in voditeljica oddaje Manja Stević je namreč padla v krohot, četudi je skušala ostati resna, ji to ni najbolje uspelo. Kaj se je zgodilo, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Manja Stević Foto: zajem zaslona

Manja je gostila gosta v studiu, v katerem so se pogovarjali o spolnosti. Ženski in moški princip doživljanja spolnosti in razumevanja čustev, ki se prepletajo pri nasprotujočih spolih je bila petkova osrednja tema. V studiu sta bila strokovnjak za odnose Urban Urbanc in vplivnica in mlada seksologinja Maja Grintal, ki sta na to temo povedala marsikaj zanimivega, za katere izmed nas celo revolucionarnega.

Nato je sledila rubrika Zdravo jutro, v kateri so minute namenjene telovadbi. Za voditelja v studiu pa to pomeni gibanje po studiu, ali pa za skok na hodnik. In prav slednje se je pripetilo Manji. Zapustila je studio, nakar je iz režije slišala, da ima le še deset sekund do javljanja v živo. Ko se je usedla na svoje mesto v studijski dnevni sobi, pa ni mogla verjeti, kaj se ji je zgodilo, Zato je sledil naval smeha. A simpatični voditeljici je nekako uspelo izvoziti naslednjo napoved, nasmejala pa je tako ekipo v studiu, kot gledalce pred ekrani. Manja bo z vami, spet v petek, z novimi tabu temami in glasbenimi gosti.

Jutri pa vam v oddaji Jutro na Planetu razkrijemo, kaj so nam Joker Out zaupali tik pred odhodom v britanski Liverpool. Tam bodo nastopili na največjem evropskem glasbenem odru. Izveste še, katero pohištvo je letos v trendu pri opremljanju doma in kako vanj vnesemo dansko umetnost srečnega življenja, hygge. Ob 8. uri na Planetu.

