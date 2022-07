S to vlogo so se ji izpolnile otroške sanje

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.45 premierno ogledali družinsko komedijo Medvedek Paddington (Paddington Bear). V glavni vlogi bosta nastopila Sally Hawkins in Hugh Bonneville, poleg njiju pa bo v vlogi zlobnice nastopila tudi Nicole Kidman, ki je v enem izmed intervjujev razkrila, zakaj so se ji s to vlogo izpolnile sanje iz otroštva.

Agentka Nicole Kidman je sprva razmišljala, da bi ponudbo za igranje v družinski komediji Medvedek Paddington (Paddington Bear) zavrnila, še preden bi jo Kidmanovi sploh predstavila, saj je bila prepričana, da igralka ne bo zainteresirana. Naposled je ponudbo mimogrede le omenila in bila nadvse presenečena nad odzivom Nicole Kidman, ki si je vloge izjemno želela, saj je navdušena nad knjigami Michaela Bonda, ki predstavljajo tudi podlago za scenarij.

V družinski komediji igralka tako nastopa v vlogi zlobnice, o čemer je razkrila: "To me popolnoma nič ne moti. Jaz sem si samo želela ustvariti film za moje otroke. Če sem iskrena, sem tudi kot otrok med gledanjem risank vedno razmišljala o igranju zlobnih karakterjev." Kidmanova je sicer svojo vlogo vzela zelo resno. Za snemanje enega prizora se je morala naučiti vrteti in metati nože. To ji je šlo tako dobro od rok, da so jo snemalci prosili, naj to počne malce bolj nežno, saj snemajo otroški film. Igralka je razkrila, da ji to ni uspelo, zato so te prizore iz filma izrezali.

Nicole je nato pojasnila, zakaj se je tako razveselila priložnosti za sodelovanje v tem filmu: "Moja kariera je kot vožnja z vlakcem smrti. Vse svoje odločitve sprejemam naključno, spontano, za nekatere morda celo nenavadno. Že res dolgo pa nisem posnela filma, ki bi ljudi spravil v dobro voljo. Vsi so imeli temačne zgodbe. Vesela sem, da sem spet posnela film, katerega bomo lahko pripeljali gledat tudi svoje otroke."

Igralka je v zaključku razkrila, da si je zaradi navdušenja nad medvedkom Paddingtonom že od malih nog želela, da bi ta živel z njo. "S tem filmom so se mi uresničile otroške sanje, saj boljše realizacije, kot je bilo snemanje tega filma, zagotovo ne bom več deležna," je še dodala.

