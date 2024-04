Eminem je že 16 let povsem trezen

Marshal Mathers, bolj znan kot Eminem, je na Instagramu objavil fotografijo žetona, ki obeležuje pomemben mejnik v njegovem življenju – 16 let treznosti.

Ob tem so mu sledilci, med njimi glasbenik John Mayer in filmar Matthew Cooke, množično čestitali za dosežek, mnogi pa dodali, da tudi sami štejejo dneve, mesece in leta, odkar so se odpovedali opojnim substancam.

Eminem že dolgo odkrito govori o preteklih težavah z odvisnostjo, zlorabljal je protibolečinske tablete, pomirjevala in druge opojne substance. Prvič jih je popolnoma nehal jemati leta 2002, a ga je kmalu zatem vrtinec drog spet posesal vase. "Jemal sem jih, da bi se počutil 'normalno'," je pozneje povedal in razkril, da je jemal ogromne količine protibolečinskih in pomirjevalnih sredstev.

Trenutek streznitve je prišel leta 2007, ko je bil zaradi prevelikega odmerka metadona na robu smrti. Prijavil se je v ustanovo za odvajanje, po končani terapiji pa popolnoma spremenil svoj življenjski slog. "Začel sem teči," je povedal, "pri tem sem naravno 'zadet' od endorfinov, obenem potem lažje spim."