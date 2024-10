Čustveno razkritje: Eminem bo dedek

Raper Eminem je v četrtek objavil najbolj čustven in intimen videospot do zdaj. Posnel ga je za skladbo Temporary, posvečeno hčerki Hailie Jade, in je sestavljen iz raznih domačih posnetkov njega in hčerke skozi leta – od časov, ko je bila še dojenček, do njene poroke.

Med posnetki pa je tudi trenutek, ko mu hči izroči majico z napisom "dedek", nato pa pokaže še sliko ultrazvoka, ki potrjuje, da je noseča.

Potem ko je veselo novico prek videospota razkril Eminem, jo je na Instagramu potrdila tudi 28-letna Hailie. Objavila je niz fotografij, na katerih se z možem Evanom McClintockom objemata ter skupaj gledata posnetke ultrazvoka, ob njih pa zapisala: "Mami in očka od leta 2025."

